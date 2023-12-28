Mới đây, một người đàn ông ở Nga đã ra tay sát hại 2 người phụ nữ với lý do nạn nhân không ai ngờ tới.

Theo tờ Daily Star (Anh), gần đây ở Nga đã phát hiện thi thể của một người phụ nữ không đầu tại một khách sạn ở Moscow.

Sau đó, đã xác nhận nạn nhân là Olga Vorobyova, một phụ nữ 40 tuổi, trong khi một phụ nữ khác 25 tuổi tên là Vlada Skitskaya cũng được phát hiện đã chết trong một căn hộ cho thuê, gây chấn động xã hội.

Theo báo cáo, Alexei Varakin, 37 tuổi, sau khi bị bắt đã thừa nhận đã gây ra hai vụ án mạng này trong phiên tòa.

Các nhà chức trách cáo buộc rằng sau khi gặp nhau tại khách sạn ở Moscowm, nạn nhân đã từ chối quan hệ với anh ta vì lý do “anh ta đã dùng ma túy”, điều này khiến anh ta mất kiểm soát, giết cô và sau đó tẩu thoát.

Sau đó, Varakin đến căn hộ của Skitskaya, nhưng anh ta lại gặp khó khăn trong việc quan hệ và bị phụ nữ này chế nhạo.

Người đàn ông đã sát hại 2 người phụ nữ tại 2 nơi khác nhau. Ảnh: Daily Star

Trong cơn nổi giận, anh ta tấn công nạn nhân bằng một con dao. Báo cáo cho biết Skitskaya đã cố gắng gọi điện thoại cho bạn bè cầu cứu ngay lúc bị tấn công, nói rằng một khách nam muốn giết cô ta. Hàng xóm cũng nghe được tiếng cầu cứu điên cuồng từ cô ta.

Cảnh sát cho biết Skitskaya có thể đã xô xát với nghi phạm trong căn hộ, cố gắng cướp dao và có hành vi khác khiến cô bị thương ở má.

Tuy nhiên, khi cảnh sát đến hiện trường, cô đã không may qua đời, có nhiều vết đâm trên cơ thể, thậm chí có dấu vết cho thấy nạn nhân bị hung thủ tấn công vào đầu

Trên thực tế, Varakin đã bị đưa vào bệnh viện tâm thần bắt buộc 13 năm trước vì các vụ án tương tự và sau đó được xuất viện khi cơ quan chức năng tin rằng anh ta đã “hồi phục”. Nhưng sau khi gây ra tội ác mới, hiện tại anh ta đã bị ra lệnh tạm giam trong 2 tháng.

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