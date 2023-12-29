Bị bạn trai cưỡng hiếp bé gái 12 tuổi nhập viện trong tình trạng nguy kịch

Thế giới 29/12/2023 10:54

Cảnh sát Indonesia đã ngay lập tức bắt giữ nghi phạm sau khi nhận được trình báo về vụ cưỡng hiếp bé gái 12 tuổi tại nơi ở của nạn nhân.

Mới đây, ở tỉnh Nam Sulawesi, Indonesia đã xảy ra vụ cưỡng hiếp bé gái 12 tuổi tại nhà trọ của nạn nhân.

Theo đó, một nam thanh niên với tên viết tắt là CJ (16 tuổi) đã lợi dụng lúc nạn nhân đang nghỉ ngơi nạn nhân thì hung thủ đã đến và ép nạn nhân phải tuân theo những mong muốn của mình.

Sau khi bị cưỡng hiếp, nạn nhân cảm thấy đau đớn và chảy máu ở các vùng kín. Nạn nhân ngay lập tức được đưa đến bệnh viện khu vực để điều trị.

Bị bạn trai cưỡng hiếp bé gái 12 tuổi nhập viện trong tình trạng nguy kịch - Ảnh 1
Cô gái bị bạn trai cưỡng hiếp đến mức nhập viện. Ảnh minh họa: Internet

“Sau khi vụ việc xảy ra, nạn nhân bị đau và chảy máu ở bộ phận nhạy cảm. Vì vậy, cô được đưa đến bệnh viện. Cha mẹ cô khi biết tin con mình bị cưỡng hiếp đã ngay lập tức trình báo lên cảnh sát”, ông nói.

Cảnh sát sau khi nhận được tin báo đã ngay lập tức bắt giữ hung thủ CJ vào tối cùng ngày, còn nạn nhân vẫn đang được điều trị tích cực tại bệnh viện địa phương

Một quan chức cảnh sát địa phương cho biết hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra và làm rõ.

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