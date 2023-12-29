Phát hiện 4 thi thể của một gia đình đang phân hủy trong ngôi nhà, nghi ngờ nạn nhân bị sát hại

Thế giới 29/12/2023 13:09

Cảnh sát Indonesia đã mở cuộc điều tra sau khi phát hiện 4 thi thể của một gia đình ở tỉnh Nam Sumatra.

Ngày 20/12, một quan chức cảnh sát địa phương ở tỉnh Nam Sumatra cho biết họ đã phát hiện 4 người trong 1 gia đình tử vong và đang phân hủy ngay tại ngôi nhà nơi nạn nhân sống.

Quan chức này cho biết thi thể của một gia đình ban đầu được người dân tìm thấy vì nghi ngờ có mùi hôi bốc ra từ nhà nạn nhân.

Người dân sau đó đã kiểm tra ngôi nhà và tìm thấy thi thể của một gia đình với nhiều vết thương. Cảnh sát nghi ngờ gia đình này là nạn nhân của vụ sát hại và đã chết cách đây hơn hai ngày.

Phát hiện 4 thi thể của một gia đình đang phân hủy trong ngôi nhà, nghi ngờ nạn nhân bị sát hại - Ảnh 1
Hiện trường vụ án. Ảnh: Tribun News

Bốn người được tìm thấy đã thiệt mạng là một bà cụ 70 tuổi, một người cha 40 tuổi, một bé trai 12 tuổi và một bé gái 5 tuổi. Trong khi đó, vợ nạn nhân là lao động nhập cư ở nước ngoài.

“Chúng tôi đã đưa 4 nạn nhân đến bệnh viện, chúng tôi vẫn đang chờ kết quả khám nghiệm tử thi. Các nạn nhân, 2 đứa trẻ, sau đó là bà và cả cha của họ”, ông nói.

Cảnh sát cho biết họ ngay lập tức tiến hành điều tra hiện trường vụ án. Nhóm của ông cũng vẫn đang tiến hành điều tra và truy lùng thủ phạm bị tình nghi của vụ giết người.

 

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