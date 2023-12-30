Thử thách tìm chiếc ô tô bật đèn sáng trong 15 giây: Nếu làm được bạn sẽ là người có IQ cao và khả năng quan sát cực nhạy

Thế giới 30/12/2023 10:14

Để tìm được chiếc ô tô bật đèn sáng, bạn cần chú ý quan sát kỹ càng đặc biệt đối với những xe quay về phía mình.

Thực hiện một tình huống ảo ảnh quang học để kiểm tra nhận thức và kích thích các giác quan của bạn.

Một chiếc ô tô được chiếu sáng là bí mật đằng sau khung cảnh con đường đầy tuyết.

Hãy nâng cao tầm nhìn của bạn khi bắt đầu chuyến tham quan trực quan này và sẵn sàng giải đáp bí ẩn về môi trường mùa đông.

Thử thách tìm chiếc ô tô bật đèn sáng trong 15 giây: Nếu làm được bạn sẽ là người có IQ cao và khả năng quan sát cực nhạy - Ảnh 1
Tìm chiếc ô tô bật đèn sáng trong 15 giây. Ảnh: India Times

Nhiều người có thói quen chỉ bật đèn ô tô vào ban đêm khi trời quá tối để nhìn đường.

ICompario đã tạo ra ảo ảnh quang học để nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chuẩn bị sẵn đèn ô tô khi có tuyết, sương mù và bóng tối.

Biết mình đang đi đâu là rất quan trọng, nhưng việc làm cho người khác nhìn thấy chiếc xe của bạn cũng quan trọng không kém.

Bạn sẽ cần có khả năng quan sát xuất sắc để nhận ra chiếc ô tô với đèn pha sáng trong trò chơi này.

Những người duy nhất hoàn thành thử thách trong thời gian chưa đầy 15 giây là những người có  thị lực 20/20. Bạn có thể xác định được vị trí của chiếc xe khi đèn bật nhanh như thế nào?

Nhiều người thừa nhận rằng họ phải mất nhiều thời gian hơn dự kiến ​​để giải quyết vấn đề khó khăn này.

Các tác giả của trò chơi Brain Tea khẳng định rằng hơn 25% người chơi đã bỏ cuộc và tiết lộ lời giải vì họ thấy nó quá khó.

Nếu vẫn chưa tìm ra, bạn có thể tham khảo đáp án dưới đây.

Thử thách tìm chiếc ô tô bật đèn sáng trong 15 giây: Nếu làm được bạn sẽ là người có IQ cao và khả năng quan sát cực nhạy - Ảnh 2
Đáp án câu đố. Ảnh: India Times
Mới sinh con được 7 tháng tuổi, người phụ nữ đăng đàn cầu cứu vì chồng đòi làm “chuyện ấy” 5 đến 6 lần một ngày

Mới sinh con được 7 tháng tuổi, người phụ nữ đăng đàn cầu cứu vì chồng đòi làm “chuyện ấy” 5 đến 6 lần một ngày

Mới đây, một người phụ nữ ở Úc mới đây đã lên mạng than phiền rằng chồng cô đòi quan hệ 5 đến 6 lần một ngày sau khi mới sinh con. .

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Từ khóa:   ảo ảnh quang học tâm lý câu đố

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