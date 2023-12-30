Đặt bom nhưng không may phát nổ, cậu bé tử vong tại chỗ với thi thể không còn nguyên vẹn

Thế giới 30/12/2023 17:39

Mới đây, một cậu bé ở Ecuador đã tử vong tại chỗ sau khi đặt bom bên ngoài một tòa nhà.

Theo thông tin từ tờ LaRepublica (Peru), vào tối ngày 27/12, một vụ nổ xảy ra ở Guayaquil, một thành phố lớn ở Ecuador.

Lúc đó, một thiếu niên và một đồng phạm lái xe đến một tòa nhà công ty, sau đó thiếu niên này ra khỏi xe với một quả bom và chuẩn bị lắp bom vào bức tường bên ngoài tòa nhà.

Tuy nhiên, có vẻ như việc gắn bom không cẩn thận và chưa đầy 30 giây sau đó, nó đã phát nổ ngay lập tức. Trên hình ảnh camera an ninh được công bố, hiện trường đã bị một lớp khói dày phủ.

Đặt bom nhưng không may phát nổ, cậu bé tử vong tại chỗ với thi thể không còn nguyên vẹn - Ảnh 1
Cậu bé tử vong sau khi đặt bom ngoài tòa nhà. Ảnh: China Press

Cậu bé không kịp thoát ra khỏi hiện trường và thiệt mạng ngay tại chỗ. Cả hai cánh tay và chân của cậu bị thổi bay, các mảnh còn sót lại được rải rác trên vỉa hè, cảnh tượng rất kinh hoàng.

Cảnh sát cho biết cậu bé vẫn chưa thành niên và không có tiền án, trong khi đồng bọn của cậu đã trốn thoát khỏi hiện trường ngay lúc xảy ra sự việc và hiện đang được truy tìm.

Được biết, công ty nơi cậu thiếu niên lắp đặt quả bom đã nhận được các cuộc gọi tống tiền trong vài tuần qua, đồng thời cảnh sát cũng xác nhận rằng quả bom do cậu thiếu niên lắp đặt được sử dụng đặc biệt để khai thác và khá mạnh.

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