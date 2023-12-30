Phát hiện 3 thi thể của một gia đình trong biệt thự triệu đô, nghi ngờ nạn nhân cầm súng tự sát

Thế giới 30/12/2023 15:52

Mới đây, cảnh sát Mỹ đã mở cuộc điều tra vụ án mạng sau khi phát hiện 3 thi thể của một gia đình bên trong biệt thự.

Teena, cựu sinh viên của Đại học Harvard ở Mỹ, 54 tuổi, được phát hiện tử vong vào tối ngày 28/12 tại biệt thự sang trọng trong khu đô thị giàu có ở tiểu bang Massachusetts. Chồng của cô, Rakesh Kamal, 57 tuổi, và con gái Ariana, 18 tuổi, cũng đã qua đời cùng với cô.

Theo tờ New York Post, Teena có hơn 30 năm kinh nghiệm trong ngành giáo dục và công nghệ. Năm 2016, cô cùng chồng thành lập công ty hệ thống giáo dục EduNova.

Vào năm 2019, cặp vợ chồng mua một căn biệt thự rộng khoảng 1.765 m2 với giá 4 triệu đô la Mỹ (khoảng 97 tỷ). Căn nhà này có 11 phòng ngủ và 13 phòng tắm.

Tuy nhiên, EduNova đã phá sản vào tháng 12 năm 2021 và vào tháng 9/2022, Teena đã nộp đơn xin phá sản luật Hoa Kỳ.

Số nợ của cô được ước tính nằm trong khoảng từ 1 triệu đến 10 triệu đô la Mỹ. Đơn đăng ký cuối cùng bị từ chối do không đủ giấy tờ.

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Teena (giữa), chồng và con gái của cô đều đã tử vong trong biệt thự . Ảnh: Times Now

Được biết, căn biệt thự nơi tìm thấy thi thể của Tina và 3 người khác đã bị tịch thu cách đây một năm, rõ ràng cặp vợ chồng này đã thế chấp căn nhà nhưng không đủ khả năng để chuộc lại.

Sau đó, một công ty bất động sản ở Massachusetts đã mua lại tài sản này với giá 3 triệu USD (khoảng 72 tỷ). Hiện tại, giá trị thị trường được ước tính là 5,45 triệu USD (khoảng 132 tỷ).

Biện lý quận Norfolk Michael Morrissey cho biết, đây có thể là một vụ "bạo lực gia đình" do vấn đề kinh tế gây ra.

Một khẩu súng được tìm thấy bên cạnh thi thể của chồng Teena, nhưng Morrisey chưa nói rõ ai đã bắn và liệu cả ba người đều đã tử vong do bắn súng hay không. Đồng thời nói rằng phải cần chờ đợi kết quả khám nghiệm pháp y để xác nhận.

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