Phát hiện thi thể người đàn ông trong chiếc vali đang trôi trên sông, nghi bị sát hại

Thế giới 31/12/2023 17:32

Mới đây, cảnh sát Nhật Bản đã phát hiện thi thể người đàn ông với tư thế bị uốn cong bên trong chiếc vali và nghi ngờ rằng nạn nhân bị sát hại.

Theo thông tin từ tờ Asahi Shimbun (Nhật Bản), tối ngày 29/12, Sở cảnh sát tỉnh Kanagawa nhận được tin báo từ những người câu cá địa phương rằng một chiếc vali bị mắc kẹt trên bờ sông Tama.

Sau đó, cảnh sát đã có mặt tại hiện trường để trục vớt chiếc vali lên bờ. Đến sáng ngày 30/12, mở ra để xác nhận và bất ngờ phát hiện bên trong là thi thể một người đàn ông trưởng thành.

Cảnh sát cho biết chiếc vali đủ lớn để vừa một người đàn ông trưởng thành và có bánh xe. Trước khi được trục vớt, chiếc vali đã bị mắc kẹt trên bờ sông Tama, ban đầu có suy đoán rằng nó đã trôi dạt từ thượng nguồn về.

Phát hiện thi thể người đàn ông trong chiếc vali đang trôi trên sông, nghi bị sát hại - Ảnh 1
Hiện trường vụ án. Ảnh: ET Today

Mọi người thường câu cá, dắt chó đi dạo dọc theo đoạn sông nơi chiếc vali xuất hiện, điều này cũng đã gây ra nhiều cuộc tranh luận.

Sau khi xác minh, sở cảnh sát tỉnh Kanagawa đã xác nhận rằng nạn nhân là Yuiyuki Hara, 46 tuổi, tuy nhiên, thông tin về nơi cư trú và nghề nghiệp của anh ta vẫn đang được điều tra.

Theo kết quả khám nghiệm pháp y, nguyên nhân tử vong của Yuiko Hara là do ngạt thở, không có vết thương ngoại vi rõ ràng hoặc chấn thương.

Thời gian tử vong đã vượt quá vài ngày và nạn nhân đã bị nhét vào hành lý với tư thế bị uốn con người. Hiện tại, cảnh sát đang tiến hành điều tra vụ án về tội giết người và bỏ xác nạn nhân.

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