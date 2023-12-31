Thử thách tìm chiếc ô tô trong 30 giây: Nếu làm được bạn sẽ là người có IQ cao và khả năng quan sát cực đỉnh

Để hoàn thành đáp án, bạn cần quan sát thật kỹ mọi ngóc ngách từ mặt đất cho đến những cái cây trong bức ảnh.

Ảo ảnh quang học đã trở thành một trò giải trí trong thời đại truyền thông xã hội, kiểm tra nhận thức và thị lực của người dùng. Người dùng Internet đang bối rối và bị thu hút bởi một hiện tượng lan truyền gần đây đã gây bão trên mạng.

Đối tượng của ảo ảnh quang học là một chiếc ô tô đã được giấu một cách chuyên nghiệp bên trong khu rừng. Mục tiêu là để người dùng định vị ô tô trong môi trường tự nhiên.

Hãy cùng xem xét sự phức tạp của câu đố trực quan hấp dẫn này.

Tìm chiếc ô tô trong 30 giây. Ảnh: India Times

Bạn có thể xác định vị trí nó nhanh hơn hầu hết mọi người?

Nếu bạn tin vào điều này, hãy dùng điện thoại hẹn giờ 30 giây và bắt đầu tìm kiếm nhé! Bạn đã nhìn kỹ vào tất cả các đường nét và bóng trên tuyết để xem liệu bạn có thể hình dung ra hình dáng của một chiếc ô tô không?

Hoặc có thể những đường viền trên quần áo của người thu gom có giống một chiếc xe không?

Nếu vẫn chưa tìm ra, bạn có thể tham khảo đáp án dưới đây.

Đáp án câu đố. Ảnh: India Times

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thu-thach-tim-chiec-o-to-trong-30-giay-neu-lam-duoc-ban-se-la-nguoi-co-iq-cao-va-kha-nang-quan-sat-cuc-dinh-641354.html