Theo đó, vào ngày 9/9/2010, nạn nhân tên Ji đã đi xe máy của mình đến nhà một người bạn ở trung tâm thị trấn và nhắn tin điện thoại di động để nói rằng anh ta đang đi làm ở nơi khác và tạm thời để xe máy ở đó.

Ngày 28/12, một sở cảnh sát địa phương ở Nội Mông, Trung Quốc, đã phá án thành công vụ giết người vào 13 năm trước.

Sau khi nhận được tin nhắn, gia đình anh cố gắng gọi nhưng điện thoại của nạn nhân luôn bị tắt máy. Đối mặt với sự biến mất đột ngột của Ji, gia đình anh rất long lắng và không biết phải làm gì, nên đã đến báo công an.

Sau đó, Ji lại liên lạc qua tin nhắn với gia đình để nói lời tạm biệt, nội dung cũng tương tự là đi làm ở nơi khác.

Sau một loạt cuộc điều tra và điều tra đến nhiều nơi, cơ quan công an không tìm thấy bất kỳ thông tin hữu ích nào vệ nạn nhân.

Vào một ngày trong tháng 11/2010, vợ của Ji là Gen bất ngờ nhận được một khoản tiền 1.000 nhân dân tệ (khoảng 3,5 triệu) từ chồng làm việc ở nơi khác.

Hiện trường người đàn ông bị chôn xác. Ảnh: China Press

Tuy nhiên, khi gia đình Ji gọi điện thoại, điện thoại di động của anh vẫn bị tắt máy. Đối mặt với hành vi bất thường của Ji, gia đình anh không hiểu nhưng cũng bất lực.

Trong hai tháng tiếp theo, Ji đã gửi lần lượt 2.000 nhân dân tệ (gần 7 triệu) và 1.000 nhân dân tệ cho vợ mình.

Tuy nhiên, khi vợ liên lạc với Ji, điện thoại di động của anh vẫn đang tắt máy. Ba lần gửi tiền đột ngột này đã khiến gia đình tin tưởng rằng nạn nhân vẫn “còn sống”.

Tuy nhiên, từ đó, không có bất kỳ thông tin nào về nạn nhân. Cha mẹ của Ji cuối cùng cũng không thể nhìn thấy con trở lại cho đến những giây phút cuối cùng của cuộc đời và vợ của anh đã chọn tái hôn và đi cùng với đứa con trai hơn 10 tuổi.

Trong vòng 13 năm qua, cảnh sát đã liên tục điều tra các trường hợp mất tích trong suốt những năm qua.

Anh trai và chị gái của Ji không bao giờ từ bỏ việc tìm kiếm anh. Vào tháng 9 năm 2023, họ đến sở cảnh sát để báo cáo rằng em trai có thể đã bị giết vào năm 2010.

Dựa trên các dấu vết được cung cấp bởi anh trai và chị gái của nạn nhân, cảnh sát đã tích cực điều tra.

Sau gần 3 tháng làm việc liên tục, những câu hỏi liên tiếp làm cho các điều tra viên hoàn toàn bối rối và không thể giải thích: Nếu theo mô tả của người thân, Ji đã bị giết vào tháng 9 năm 2010, thì “ba lần” nhận tiền lại có ý nghĩa gì?

Có phải là kẻ tình nghi đang cố che giấu tội ác? Hay có một sự thật khác? Điều này càng làm tăng sự quyết tâm và tự tin của đội điều tra trong việc phá án.

Nhóm nhiệm vụ tập trung vào hướng đi này và đã tìm thấy hóa đơn ghi chép về ba lần nhận tiền của nạn nhân cách đây 13 năm, phát hiện rằng địa chỉ ghi trên các hóa đơn nhận tiền đều đến từ một nơi.

Dù chữ ký trên các hóa đơn được viết bằng tên Ji, nhưng chữ viết khác hoàn toàn so với chữ viết gốc của nạn nhân.

Nhóm cảnh sát đã tiến hành một cuộc điều tra tỉ mỉ về vấn đề này. Trong hơn 10.000 mẫu chữ viết, cảnh sát đã thành công trong việc lọc ra các mẫu chữ có đặc điểm tương đồng với chữ viết trên hóa đơn nhận tiền và tiến hành xác định tiếp.

Kết quả cho thấy, chữ viết của Bai, người cùng làng với Ji, trùng khớp với chữ viết trên hóa đơn gửi tiền.

Người đàn ông có quan hệ mập mờ với vợ nạn nhân bị cảnh sát bắt giữ. Ảnh: China Press

Sau khi có dấu vết này, cảnh sát đã tiến hành nhiều công việc điều tra lớn liên quan đến Bai. Theo điều tra, Bai đã có mối quan hệ mập mờ với vợ của Ji trước khi nạn nhân mất tích.

Sau vài lần thẩm vấn, vợ của Ji kiên quyết phủ nhận. Tuy nhiên nhờ nghiệp vụ điều tra, bức tường tâm lý của Gen và Bai cuối cùng đã sụp đổ hoàn toàn và họ thú nhận sự thực về hành vi giết nạn nhân.

Theo lời khai của hai nghi phạm tội phạm, trong khoảng thời gian 1 năm từ 2008 đến 2009, người đã phát sinh tình cảm và bí mật quan hệ với nhau.

Hơn nữa, nạn nhân thường xuyên uống rượu quá mức và có hành vi bạo lực gia đình. Trong tình huống không thể ly dị với Ji, Gen đã nuôi hận trong lòng.

Do đó, từ tháng 6 đến tháng 7/2010, hai người đã lên kế hoạch giết chết Jin. Đến đêm khuya ngày 8/9/2010, Bai đến nhà Jin để uống rượu và trong lúc không để ý, đã đánh chết anh ta.

Sau đó, cả hai đã chôn xác nạn nhân trong núi phía sau. Để che đậy sự thật, hai người đã tự mình dàn dựng các sự kiện kỳ quái như gửi xe máy, gửi tin nhắn chia tay, đi làm kiếm tiền,…

Để vụ án này thêm chắc chắn, cảnh sát đã bất chấp thời tiết lạnh giá hơn 10 độ C để tìm kiếm thi thể, sau khi xác định danh tính hai nghi phạm và 4 giờ khai quật, hài cốt của nạn nhân đã được tìm thấy thành công.

Hiện hai nghi phạm đã bị áp dụng biện pháp hình sự bắt buộc vì nghi ngờ cố ý giết người và vụ việc đang được tiếp tục điều tra