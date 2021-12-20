Thái Lan có ca mắc Omicron cộng đồng đầu tiên từ người đã tiêm 3 mũi, cân nhắc lại việc cách ly người nhập cảnh

Giới chức y tế Thái Lan mới đây xác nhận nước này vừa có ca mắc Omicron trong cộng đồng đầu tiên. Ca mắc này khiến Bộ Y tế Thái Lan đang cân nhắc bắt cách ly tất cả người nhập cảnh

Dẫn tin từ Tuổi Trẻ, giới chức y tế Thái Lan xác nhận nước này vừa có ca mắc Omicron trong cộng đồng đầu tiên là một cặp vợ chồng. Theo đó, người phụ nữ 49 tuổi bị lây từ chồng là một phi công đã tiêm 3 mũi và có kết quả âm tính nhiều lần. Quan chức thuộc Cục Kiểm soát dịch bệnh Thái Lan cho biết người chồng đã được tiêm mũi hai vào ngày 1/7 tại Nigeria. Ảnh minh họa: Internet Ngày 26/11, người đàn ông từ Nigeria đến Thái Lan và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 tại sân bay. Theo chương trình thí điểm nhập cảnh, người này được yêu cầu ở tại một khách sạn ở Bangkok. Đến ngày 1/12, ông này được tiêm mũi 3 là vắc xin Pfizer.

Đến ngày 6/12, người đàn ông có triệu chứng sốt, đau họng nhưng nhận kết quả âm tính sau khi test nhanh. Khi thấy các triệu chứng không bớt, 2 vợ chồng ông đón taxi đến bệnh viện vào ngày kế tiếp. Tại đây, người chồng được lấy mẫu xét nghiệm và kết quả giải trình tự gene cho thấy ông này mắc biến thể Omicron. Ảnh minh họa: Internet Đến ngày 10/12, người vợ cũng được xác nhận mắc biến thể Omicron. Theo giới chức y tế Thái Lan, chỉ có một người tiếp xúc gần có nguy cơ cao là tài xế taxi. Người này hiện có kết quả xét nghiệm âm tính nhưng đang được cách ly và sẽ lấy mẫu xét nghiệm lại vào ngày 22/12.

Sau ca nhiễm trong cộng đồng đầu tiên, Bộ Y tế Thái Lan đang cân nhắc bắt cách ly tất cả người nhập cảnh. Đến nay, Thái Lan đã ghi nhận 80 ca nhiễm biến thể Omicron. Tất cả các ca này thuộc diện nhập cảnh và không có triệu chứng bệnh, được phát hiện khi xét nghiệm tại sân bay. Ảnh minh họa: Internet Bộ Y tế Thái Lan hiện sẽ đề xuất tạm ngừng chương trình nhập cảnh “Xét nghiệm và Lên đường” (Test and Go). Đây là chương trình được Thái Lan áp dụng với khách nhập cảnh bằng đường hàng không từ một số quốc gia cụ thể và đã được tiêm chủng đầy đủ. Nếu chương trình này được dừng lại, tất cả người nhập cảnh Thái Lan sẽ phải cách ly.

Số liệu gây SỐC về sức 'tàn phá' của biến thể Omicron đối với người đã tiêm vaccine COVID-19 Trong số 43 ca mắc COVID-19 mang biến thể Omicron, có đến 34 người đã tiêm vắc xin đủ liều (tương đương 79%). 14 người đã tiêm mũi tăng cường (tương đương 32%), nhưng có 5 người tiêm mũi tăng cường chưa đủ 14 ngày.

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