Sau sự cố thương tâm 8 đội cứu hộ đã đến hiện trường. Nguyên nhân ban đầu có thể là do rò rỉ khí metan.

Theo Sinchew: Cơ quan truyền thông nhà nước Iran IRNA hôm Chủ nhật đưa tin rằng một vụ nổ do rò rỉ khí metan ở mỏ than Tabas, cách thủ đô Tehran khoảng 540 km về phía đông nam, đã khiến ít nhất 51 người thiệt mạng và 20 người khác bị thương.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 9 giờ tối giờ địa phương ngày thứ Bảy. Các báo cáo chỉ ra rằng rò rỉ khí metan đã gây ra vụ nổ ở hai khu vực của mỏ than.

Thống đốc Nam Khorasan Rahimi cho biết, một vụ nổ khí metan đã xảy ra ở khu vực B và C của mỏ than, và có tổng cộng 69 người đang làm việc tại hai khu vực vào thời điểm đó. Sau sự cố, 8 đội cứu hộ đã tới ứng cứu và bước đầu hoàn thành công tác cứu hộ tại khu B. 30 trong số 47 công nhân tại khu vực này thiệt mạng và 17 người bị thương. Có 22 người ở khu C. Do nồng độ khí mê-tan cực cao nên công tác cứu hộ sẽ mất nhiều thời gian.

Ảnh: Sinchew

Truyền hình nhà nước chiếu cảnh xe cứu thương và trực thăng đến hiện trường để đưa những người bị thương đến bệnh viện. Các video trực tuyến cho thấy các công nhân vận chuyển thi thể trong trang phục lao động ra khỏi hiện trường bằng một chiếc xe tải khai thác mỏ.

Phát biểu trên truyền hình nhà nước trước khi tới New York tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc, Tổng thống Iran Pezeshkian bày tỏ lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân và ra lệnh điều tra vụ việc gây chết người.

"Thật không may, chúng tôi được biết một vụ tai nạn đã xảy ra tại một mỏ than ở Tabas và một số đồng bào của chúng tôi đã thiệt mạng. Tôi gửi lời chia buồn tới gia đình đáng kính của họ".

