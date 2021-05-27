Sốc: Thấy kiến ba khoang bò trên mặt con gái, mẹ vỗ nhẹ nào ngờ khiến mặt con biến dạng

Thế giới 27/05/2021 13:57

Thấy 1 con bọ bò trên mặt con gái, người mẹ vội lấy tay vỗ nhẹ. Không ngờ, hành động vô ý này của cô lại khiến con gái bị viêm da cấp tính do tiếp xúc trực tiếp với nọc độc kiến ba khoang.

Một bài viết trên Nhật báo Hàng Châu đưa tin, người phụ nữ họ Chu, sống ở thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc cách đây vài ngày trong lúc rửa mặt cho con gái Thần Thần thì bất ngờ có một con bọ bay đến và đậu trên mặt của Thần Thần. Không nghĩ ngợi gì, hành động theo bản năng, cô Chu đưa tay ra vỗ chết con bọ trên mặt con gái. Không ngờ, hành động vô ý này của cô lại khiến con gái gặp họa. Đến tối ngày hôm đó, chuẩn bị đi ngủ thì con gái Thần Thần bỗng nhiên quấy khóc không yên, trên mặt xuất hiện một vệt đỏ kéo dài khoảng 5cm, dỗ dành mãi mới ngủ.

Thế nhưng đến sáng hôm sau, tình trạng nghiêm trọng hơn, vệt đỏ sưng tấy, lở loét khiến khuôn mặt của cô bé Thần Thần biến dạng. Lúc này, cô Chu mới sợ hãi, vội vã đưa con gái đến bệnh viện khám chữa.

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Vùng da quanh mắt bị sưng tấy, biến dạng - Ảnh: Nhật báo Hàng Châu

Tại bệnh viện, các bác sĩ đã nhanh chóng sơ cứu cho Thần Thần. Qua kiểm tra, các bác sĩ chẩn đoán, bé gái bị viêm da cấp tính do tiếp xúc trực tiếp với nọc độc của kiến ba khoang.

Theo bác sĩ Chung Kiếm Ba, người điều trị cho cô bé Thần Thần, thông thường khi nọc độc kiến ba khoang tiếp xúc với da do bị đập chết, chà xát hoặc nghiền nát, nó sẽ gây ra các hiện tượng ban đỏ, phù nể, dẩn dày đặc. Trường hợp nặng có thể lan rộng, khiến các mô bị hoại tử, tổn thương để lại sẹo.

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