SỐC: Người phụ nữ 57 tuổi 'biến hóa' thành hotgirl, lừa tiền trai trẻ hơn 10 tỷ đồng

Thế giới 30/09/2021 12:11

Nhìn vào bức ảnh của cô gái trẻ, chàng trai thấy mê đắm. Trong hơn 1 năm hẹn hò, anh không tiếc tiền gửi cho người đẹp, không ngờ tất cả chỉ là cú lừa của người phụ nữ đã...57 tuổi.

Theo Sohu, vào tháng 7/2020, chàng trai tên Chen (ở Nam Ninh, Trung Quốc) đã đăng ký tài khoản trên một nền tảng hẹn hò. Để thu hút phái nữ, trong phần giới thiệu bản thân, anh chàng đính kèm giấy chứng nhận cho thấy mình có tài chính tốt.

Không ít phụ nữ đã chủ động liên lạc với anh, nhưng Chen chỉ thích người phụ nữ xinh đẹp ở tài khoản có tên Mayfair. Trên nền tảng hẹn hò, Mayfair giới thiệu mình độc thân, sinh năm 1990. Cô đang sở hữu tài sản và cổ phần ở một công ty thiết kế trị giá 30 triệu tệ. Tuy nhiên, Mayfair vừa gặp phải những thất bại trong cuộc sống và tình cảm.

3 tháng kể từ khi quen nhau, hai người chính thức thiết lập mối quan hệ nam nữ. Khi tình cảm đã mặn nồng, Chen và Mayfair bàn đến chuyện kết hôn. Mayfair nhiều lần nói rằng, đã coi Chen như người trong gia đình. Chen thấy vậy càng ra sức chiều lòng người đẹp. Mỗi khi thấy Mayfair cần giúp đỡ, anh đều không từ chối. Những ngày tháng sau đó, với lý do cần tiền cho người nhà chữa bệnh, tham gia vụ kiện tụng đòi tài sản… Mayfair đều hỏi vay Chen.

Tổng cộng, trong hơn một năm dù chưa từng gặp mặt, thậm chí chưa nói chuyện video nhưng Chen đã gửi cho Mayfair hơn 3 triệu tệ (khoảng hơn 10 tỷ đồng). Khi phát hiện Chen vay mượn khắp nơi, gia đình anh đã báo cảnh sát.

Ngày 18/ 9, Mayfair bị bắt ở Nam Ninh. Phía cảnh sát cho biết, tên thật của Mayfair là Guan, 57 tuổi. Qua cuộc thẩm vấn, Guan đã thành thật khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo lời kể của Guan, hơn 3 triệu tệ mà cô lấy được từ Chen đã được sử dụng vào việc đánh bạc. 

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 Những bức ảnh được tài khoản Mayfair sử dụng khiến Chen say đắm.

Về phía anh chàng Chen, giải thích lý do chưa gặp bao giờ nhưng vẫn chi tiền khá "mạnh tay", anh chia sẻ trước đó, Mayfair nói với anh cô là đặc vụ nên không thể lộ diện. Đợi khi xong nhiệm vụ, trở về cuộc sống đời thường, cô mới có thể tự do đi gặp anh.

Anh còn kể, tuy chưa gặp mặt Mayfair ngoài đời nhưng anh thường xuyên nói chuyện với mẹ, em gái và dì của Mayfair. Có lần em gái của Mayfair còn nhắn cho Chen: "Anh rể, em sắp chết rồi, anh chăm sóc chị gái của em thật tốt nhé!". Trên thực tế, bốn nhân vật nữ bao gồm Mayfair, mẹ, em gái, dì của Mayfair đều do Guan tạo ra thông qua các tài khoản WeChat khác nhau. Theo cảnh sát, chỉ có người nhận là dì của Mayfair là đã gặp Chen, và điều này chủ yếu để lấy lòng tin. 

Hiện Guan đã bị cơ quan công an áp dụng biện pháp bắt giữ hình sự theo quy định của pháp luật và vụ việc vẫn đang được tiếp tục xử lý.

 

Ảnh: Sohu 

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