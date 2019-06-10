Sinh con ở nhà rồi tự cắt dây rốn, cô gái làm điều tàn nhẫn với con trai mới sinh khiến ai cũng đau lòng

Thế giới 10/06/2019 16:37

Sau khi sinh con và cắt dây rốn tại nhà, cô gái 22 tuổi ném con trai mới sinh từ tầng 3 xuống đất.

Mới đây, vụ việc cô gái 22 tuổi (ngụ quận Lệ Hoa, thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc) ném đứa con mới sinh từ tầng 3 xuống đất khiến ai nấy đều vô cùng bàng hoàng và căm phẫn. Được biết sự việc xảy ra vào ngày 8/6 vừa qua.

Sinh con ở nhà rồi tự cắt dây rốn, cô gái làm điều tàn nhẫn với con trai mới sinh khiến ai cũng đau lòng - Ảnh 1
Đứa trẻ may mắn thoát chết nhờ rơi vào mái che của tầng 2 chung cư - Ảnh: Internet

Ngay sau khi nhận được thông tin, công an địa phương đã ngay lập tức có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ sự việc. Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan chức năng, cô gái này họ Phù (22 tuổi, người Đào Giang, Hồ Nam). Cô ta thuê một căn hộ ở tầng 3 chung cư để sinh sống.

Sinh con ở nhà rồi tự cắt dây rốn, cô gái làm điều tàn nhẫn với con trai mới sinh khiến ai cũng đau lòng - Ảnh 2
Hiện trường vụ việc - Ảnh: Internet

Vào thời điểm xảy ra sự việc, cô gái họ Phù sinh một bé trai trong phòng, tự cắt dây rốn rồi thả đứa trẻ từ cửa sổ tầng 3 xuống đất. Rất may, đứa trẻ rơi trúng mái che ở tầng 2.

Lúc này, một nhân viên làm việc ở tầng 1 nghe tiếng khóc nên tìm kiếm xung quanh thì thấy em bé nằm ở mái che ở tầng trên. Sau đó, người này đã tri hô mọi người cứu em bé, đưa tới bệnh viện cấp cứu đồng thời trình báo đến cơ quan chức năng.

Hiện tại, sức khỏe của em bé đã ổn định còn người mẹ trẻ bị cảnh sát tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.

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