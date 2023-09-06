Sau nụ hôn "thế kỷ" kéo dài 10 phút, chàng trai đau đớn vì... thủng màng nhĩ

Thế giới 06/09/2023 15:31

Trong khi hôn, chàng trai nghe thấy tiếng "bốp" và có cảm giác đau ở tai trái, từ đó anh bắt đầu không còn nghe rõ như trước.

Theo thông tin từ Ngôi sao, vào ngày Lễ Tình nhân Trung Quốc hôm 22/8, nam thanh niên và bạn gái trao nhau nụ hôn nồng nhiệt kéo dài 10 phút. Trong khi hôn, chàng trai nghe thấy tiếng "bốp" và có cảm giác đau ở tai trái, từ đó anh bắt đầu không còn nghe rõ như trước.

Sau khi nhanh chóng tới bệnh viện, bác sĩ phát hiện ra màng nhĩ anh đã thủng. Chàng trai được thông báo sẽ mất khoảng hai tháng mới phục hồi.

Theo các chuyên gia y tế, một nụ hôn nồng nàn, say đắm có thể khiến áp suất không khí bên trong tai bị thay đổi. Cùng hơi thở mạnh mẽ của đối phương, sự thay đổi áp suất này bị mất cân bằng, dẫn đến thủng màng nhĩ. Ngoài hôn, những hành vi khác có thể gây thủng màng nhĩ bao gồm đánh nhau, tai nạn giao thông, lặn và bay.

Sau nụ hôn 'thế kỷ' kéo dài 10 phút, chàng trai đau đớn vì... thủng màng nhĩ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trước đó theo VTC News, vì hôn nhau trên xe máy cặp đôi người Colombia đã gặp nạn. Bi kịch xảy ra khi Liliana Macea Beltrán, 23 tuổi và bạn trai là Estarlig Chaparro Vargas đi chơi bằng xe máy và không đội mũ bảo hiểm. Theo thông tin đăng tải, chỉ 30 giây sau nụ hôn đó, hình ảnh chao đảo cho thấy tai nạn đã xảy ra do, xe máy mất lái, đổ xuống và chiếc điện thoại rơi xuống đất.

Chiếc xe của họ đã tông vào ô tô trên đường. Cơ quan chức năng cho biết Liliana đã chết, còn Vargas bị thương nặng, đã được chuyển đến bệnh viện để điều trị, theo dõi.

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