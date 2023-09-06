Hy hữu: Chú rể bỏ trốn, cô dâu cưới luôn... bố chồng, lý do ai nghe cũng sốc

Thế giới 06/09/2023 15:01

Một số người cảm thấy câu chuyện hài hước, một số khác lại tiếc nuối cho số phận cô dâu trẻ.

Theo thông tin từ Ngôi Sao, cô dâu, chỉ được xác định danh tính là SA, sống ở làng Jikotamo, Nam Hakmahera và được cho là quen biết từ lâu với chú rể. Tuy nhiên, đến 29/8, đúng ngày cưới, chú rể bỏ trốn, điều này khiến gia đình hai bên bị sốc bởi việc chuẩn bị hôn lễ tốn một khoản không nhỏ của họ. Đồng thời, của hồi môn cũng đã được chuẩn bị sẵn. Vì vậy, bố chú rể không thể ngồi yên. Ông này quyết định cưới SA.

Hy hữu: Chú rể bỏ trốn, cô dâu cưới luôn... bố chồng, lý do ai nghe cũng sốc - Ảnh 1
Đúng ngày cưới, chú rể bỏ trốn, điều này khiến gia đình hai bên bị sốc. Ảnh minh họa: Internet

Dù vô cùng xấu hổ trước sự biến mất của chú rể, việc chi khoảng 25 triệu rupee (khoảng 1.700 USD) cho việc chuẩn bị đám cưới là mối quan tâm chính của gia đình cô dâu. Nếu hủy đám cưới, họ sẽ mất trắng số tiền đó.

"Vợ bố tôi là bạn gái cũ của tôi", một người cảm thán khi liên tưởng tình huống của mình với câu chuyện trên. "Lỗ tiền chuẩn bị đám cưới ư? Con gái các người sẽ mắc kẹt trong cuộc hôn nhân mà cô ấy không muốn suốt đời đấy", một người chỉ trích gia đình cô dâu.

Trước đó, năm 2015 trong một đám cưới diễn ra tại Ấn Độ vì giận chú rể, cô dâu cưới luôn em chồng. Theo báo Người Lao Động đám cưới hi hữu này xảy ra ở làng Aavdipurhal thuộc thị trấn Laskar, tỉnh Haridwar - Ấn Độ. 

Cô gái tự xưng là người yêu của chú rể tới phá đám cưới cùng với một người bạn khác. Cô ta bị kéo ra khỏi đám cưới sau khi ra tay tát chú rể. Cô cho biết đã yêu chú rể này nhiều năm và hai người thậm chí đã định kết hôn. 

Hy hữu: Chú rể bỏ trốn, cô dâu cưới luôn... bố chồng, lý do ai nghe cũng sốc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuy nhiên, sau khi “kẻ phá đám” rời khỏi đám cưới, cô dâu từ chối tiếp tục nghi lễ kết hôn và khẳng định rằng không thể chấp nhận một người chồng dan díu bên ngoài như vậy. Gia đình cô dâu cũng cho rằng không thể tiếp tục đám cưới này.

Vì không muốn bị mất mặt, gia đình chú rể nài nỉ gia đình cô dâu cùng nhờ vị trưởng làng tìm một hướng giải quết êm thấm. Vị trưởng làng đề nghị cô dâu kết hôn với em chồng thay vì kết hôn với chú rể!

Cả hai bên đều đồng ý với giải pháp này và đám cưới tiếp tục diễn ra.

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