Sau 4 năm, cuộc sống của cặp đôi vợ 46, chồng 23 kết hôn sau 2 tháng yêu bất chấp gia đình ngăn cấm giờ ra sao?

Thế giới 05/06/2020 15:26

Dù chỉ mới quen nhau 2 tháng, cặp đôi cách nhau 23 tuổi vẫn quyết tâm kết hôn. Đến nay, cuộc sống của cặp đôi “đũa lệch” này vẫn nhận được sự quan tâm của dư luận.

Chuyện tình yêu của những cặp đôi “đũa lệch” luôn gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Bên cạnh một số người ủng hộ, không ít người cho rằng họ đến với nhau không phải vì tình yêu đích thực. Chính vì thế, cuộc sống của những cặp đôi này luôn thu hút sự quan tâm của dư luận.

Mới đây, câu chuyện tình cảm của cặp đôi cô dâu 46 tuổi, chú rể 23 ở Trùng Khánh (Trung Quốc) bất ngờ nóng trở lại. Được biết, khi gặp nhau, bà Li Liangyou đã 46 tuổi còn anh Xiao Tan chỉ mới 23 tuổi. 

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Cặp đôi 'đũa lệch' cách nhau 23 tuổi từng gây bão mạng xã hội - Ảnh: Internet

Năm 2016, cả hai cùng tham dự một cuộc xe đạp được tổ chức tại quận Vạn Châu. Lúc đó, bà Li Liangyou bị chấn thương gãy xương đòn trái. Chính vì vậy, bà phải bỏ cuộc thi. Lúc đó, chính anh Xiao Tan đã đưa bà vào bệnh viện. 

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Khi cặp đôi quyết định đến với nhau, gia đình chàng trai quyết liệt ngăn cản - Ảnh: Internet

Trong khoảng thời gian bà Liangyou nằm viện, chàng trai trẻ đã hết mình chăm sóc. Sau đó, cặp đôi yêu nhau lúc nào không hay. Mặc dù gấp đôi tuổi nhưng bà Liangyou vẫn sở hữu vẻ ngoài trẻ trung, xinh đẹp. Không chỉ vậy, bà còn có cách cư xử lịch thiệp, nhẹ nhàng.

Chỉ sau 2 tháng, cặp đôi quyết định đăng ký kết hôn mặc gia đình phản đối. Thậm chí, khi đi đăng ký kết hôn, Cục Nội Vụ của Trung Quốc còn quyết định điều tra rồi mới cho đăng ký vì sợ có uẩn khúc.

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Dù cách biệt nhiều tuổi nhưng cả hai vô cùng hòa hợp với nhau - Ảnh: Internet

Cuộc hôn nhân này đã vấp phải sự phản đối kịch liệt từ phía gia đình Xiao Tan. Mẹ anh từng tìm đến bệnh viện, khuyên bà Li Liangyou đừng liên lạc với con trai mình nữa. Tuy nhiên, cả hai vẫn bất chấp tất cả để đến với nhau.

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Sau 4 năm, cặp đôi vẫn vô cùng hạnh phúc - Ảnh: Internet

Hiện tại, sau 4 năm kết hôn, cặp đôi vẫn sống vô cùng hạnh phúc. Bà Li Liangyou vô cùng vui vẻ vì chồng và con trai riêng dù gần bằng tuổi nhau nhưng rất hợp tính. Cặp đôi còn lên kế hoạch đi du lịch khắp nơi trong tương lai. Đặc biệt, trong cuộc sống hôn nhân, cả hai chưa một lần cãi vã. Họ còn dự định sinh con để gia đình thêm trọn vẹn. 

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