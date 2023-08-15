Sập mỏ khai thác ngọc bích do lở đất, 2 người thiệt mạng, hơn 30 người khác mất tích

Thế giới 15/08/2023 09:35

Chỉ huy lực lượng cứu hộ địa phương cho biết, 34 người đã được xác nhận mất tích trong vụ lở đất ở mỏ ngọc bích, các nhóm cứu hộ vẫn đang tích cực tìm kiếm.

Theo báo Nhân Dân dẫn nguồn từ Tân Hoa xã, cảnh sát địa phương của Myanmar ngày 14/8 cho biết, 2 người đã thiệt mạng và hơn 30 người khác mất tích sau vụ sạt lở đất tại mỏ khai thác ngọc bích ở bang Kachin, miền bắc nước này hôm 13/8. 

Theo cảnh sát địa phương, vụ sạt lở đất xảy ra khoảng 3 giờ chiều 13/8 (giờ địa phương) tại một mỏ khai thác ngọc bích gần làng Ma Na, ở thị trấn Hpakant, bang Kachin.

"Hai thi thể đã được tìm thấy. Nhiều người khác vẫn đang mất tích. Có khoảng 8 người bị thương", cảnh sát thị trấn Hpakant xác nhận.

Anh Ko Thein Than Htike - nhân viên cứu hộ tại thị trấn Hpakant, nhận định rất khó để xác định chính xác số người mất tích vì họ là lao động di cư.

Theo báo Tiền Phong dẫn nguồn từ AP, vị chỉ huy giấu tên cho biết, 34 người đã được xác nhận mất tích. Các nhóm cứu hộ hôm nay vẫn đang tìm kiếm dưới hồ.

Một thợ mỏ giấu tên cho biết 3 đồng nghiệp của ông bị đất đá cuốn xuống hồ khi đang làm việc. Ông cho biết hầu hết nạn nhân là nam giới.

Nạn nhân chủ yếu là thợ mỏ tự do. Họ tìm kiếm ngọc còn sót lại trong đống đất đá mà máy móc của các công ty đã xúc lên.

Tai nạn tại mỏ ngọc bích xảy ra khá thường xuyên ở Myanmar, nhưng những vụ nhỏ ít được chú ý.

Tháng 7/2020, ít nhất 162 người thiệt mạng trong vụ lở đất cũng ở khu vực này. Tai nạn tương tự vào tháng 11/2015 khiến 113 người chết.    

Theo các nhà hoạt động nhân quyền, ngọc bích là nguồn thu quan trọng đối với chính quyền quân sự Myanmar. Ngọc bích cũng mang lại nguồn thu nhập chính đối với lực lượng độc lập Kachin, một nhóm vũ trang thiểu số hoạt động ở bang Kachin. Lực lượng này chống lại chính phủ trung ương trong nhiều thập kỷ qua để đòi quyền tự trị lớn hơn.

Thỏa thuận ngừng bắn giữa hai bên bị gián đoạn từ khi quân đội Myanmar lật đổ chính phủ dân cử của bà Aung San Suu Kyi hồi tháng 2/2021.

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