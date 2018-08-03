Phẫn nộ: Người cha nhẫn tâm đem con mới sinh đi bán kiếm tiền tiêu xài, bị bắt thì đòi nuôi con bằng được

Thế giới 03/08/2018 11:47

Để có tiền tiêu xài, người cha nhẫn tâm mang bán đứa con trai mới 22 ngày tuổi của mình cho một gia đình xa lạ. Đến khi bị bắt, ông ta nói dù có ăn xin cũng muốn chăm sóc con mình.

Theo thông tin từ Shanghaiist, vào ngày 5/7 vừa qua, một người đàn ông họ Trịnh (sinh năm 1971, ngụ tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc) đã bị bắt vì bán đứa con mới sinh của mình để đổi lấy 550 triệu đồng (khoảng 160.000 nhân dân tệ).

Sau khi nhận tiền người này giữ lại 325 triệu đồng (khoảng 95.000 nhân dân tệ), số còn lại ông ta đưa cho kẻ môi giới và một người họ hàng đã giúp mình bán con. Không chỉ chia tiền với nhau, ba người còn tổ chức ăn mừng.

Phẫn nộ: Người cha nhẫn tâm đem con mới sinh đi bán kiếm tiền tiêu xài, bị bắt thì đòi nuôi con bằng được - Ảnh 1
Chỉ mới 22 ngày tuổi, đứa trẻ tội nghiệp bị cha ruột đem bán kiếm tiền tiêu xài - Ảnh: Shanghaiist

Thế nhưng khi những người này đang ăn uống linh đình, cảnh sát đã ập vào bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, người này tỏ ra vô cùng ăn năn. Ông ta giải thích nguyên nhân bán đứa con mới sinh của mình vì gia cảnh nghèo khó, không đủ tiền lo cho đứa trẻ. Chính vì vậy, ông ta đã nhờ người thân giúp đỡ, tìm người trung gian để bán con cho một gia đình ở tỉnh Giang Tây. Ông ta hy vọng con mình sẽ được nuôi trong một gia đình tốt hơn.

Người đàn ông họ Trịnh này còn khai rằng, ông ta là thợ mộc, mỗi ngày chỉ kiếm được hơn 600 nghìn (khoảng 180 nhân dân tệ). Trong khi đó, ông ta còn phải chăm sóc hai đứa con nhỏ, trả gần 10 triệu tiền thuốc men mỗi tháng cho người cha già ốm yếu. Ngoài ra, vợ ông ta còn bị mắc bệnh tâm thần phân liệt, đôi khi cởi hết quần áo, đi vệ sinh ở nơi đông người.

Phẫn nộ: Người cha nhẫn tâm đem con mới sinh đi bán kiếm tiền tiêu xài, bị bắt thì đòi nuôi con bằng được - Ảnh 2
Mặc dù luôn miệng nói bán con để kiếm tiền lo cho gia đình nhưng người đàn ông họ Trịnh này chỉ lấy tiền để tự tiêu xài - Ảnh: Shanghaiist

Khi bị bắt, người này tỏ ra vô cùng ăn năn, hối hận. Ông ta nói rằng mong mỏi lớn nhất lúc này chính là được đưa con trai trở về nhà. “Ngay cả khi trở thành một kẻ ăn xin, tôi cũng muốn tự chăm sóc con mình”, người cha than thở.

Được biết, hành động phi nhân tính của nhóm người này bị cảnh sát phát hiện nhờ đường link trên Wechat. Đây là nơi người trung gian và họ hàng của ông Trịnh đăng tin tìm kiếm người mua. Tính đến nay đã có tất cả 8 người liên quan tới vụ án bị bắt giữ. Cảnh sát hiện vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

 

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