Lam, một phụ nữ 41 tuổi đang làm bác sĩ ở Thượng Hải, Trung Quốc, mong muốn tìm được một người đàn ông phù hợp với những điều kiện mà cô mong muốn.

Vào ngày 27/4 (giờ địa phương), phương tiện truyền thông trực tuyến Yan đã đưa tin rằng một người phụ nữ đã chia sẻ mẫu người lý tưởng trong mơ của mình với 11 điều kiện để tìm kiếm một người chồng hoàn hảo.

Tuy nhiên, khi điều kiện lý tưởng cá nhân của Lam được tiết lộ, nhiều cư dân mạng đã chỉ trích cô gay gắt, nói rằng: "Cô sẽ không thể tìm thấy trong thế giới thực".

Sau nhiều mối tình thất bại, Ram đã hoàn thiện được mẫu người lý tưởng của mình và mơ ước tìm được một người đáp ứng các tiêu chí và kết hôn.

Nữ tiến sĩ với yêu cầu chọn bạn đời như trong truyện ngôn tình - Ảnh: Sina

Dưới đây là 11 điều kiện của một người chồng mà Lam tiết lộ:

1. Phải là một người đàn ông sống ở Thượng Hải.

2. Phải có bằng cử nhân trở lên từ một trường đại học danh tiếng của Trung Quốc

3. Cao trên 1m80

4. Mức lương hàng năm hơn 1 triệu nhân dân tệ (khoảng 3,4 tỷ đồng) sau thuế.

5. Phải là những người ưa nhìn, mũi nhọn, răng trắng, tóc không hói, thị lực tốt và không đeo kính.

6. Phải sở hữu một ngôi nhà có ba phòng ngủ trở lên ở Thượng Hải, ngôi nhà không được xây quá 10 năm

7. Phải có một chiếc ô tô trị giá trên thị trường 1 triệu nhân dân tệ (khoảng 3,5 tỷ đồng) trở lên.

8. Tuổi phải dưới 45 tuổi, sinh từ năm 1980 đến 1982

9. Biết làm việc nhà

10. Chưa từng kết hôn

11. Cha mẹ của bạn đời phải có lương hưu khi về già.

Nữ tiến sĩ với yêu cầu chọn bạn đời như trong truyện ngôn tình - Ảnh: Sina

Những cư dân mạng đọc 11 điều kiện rất cụ thể và nghiêm ngặt của Lam đã đưa ra nhiều bình luận, hài hước có, chỉ trích cũng có:

- "Có vẻ như cô ấy không tìm chồng mà tìm một triệu phú ưu tú"

- "Tôi hiểu tại sao tôi vẫn chưa kết hôn khi đã 41 tuổi"

- "Tôi đã giơ cả hai tay đầu hàng khi đọc tất cả các điều kiện"

Về điều kiện mẫu người lý tưởng của mình, Lam cho biết: "Tôi cũng là người sống ở Thượng Hải, nhận được sự đầu tư từ một gia đình có điều kiện tốt và có bằng tiến sĩ. Tôi giỏi piano, cờ vua, thư pháp, hội họa, v.v... cô giải thích.