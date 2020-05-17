Nữ sinh giảm liền tù tì 40kg chỉ để tỏ tình với thầy giáo: Ai dám tin 2 người này là 1?

Thế giới 17/05/2020 19:19

Màn lột xác ngoạn mục của nữ sinh này đã gây bão khắp các diễn đàn tại châu Á. Ai mà ngờ được, cô gái có thể giảm liên tục 40kg chỉ để tỏ tình với thầy giáo.

Là con gái, ai cũng mong mình sở hữu một vẻ ngoài xuất sắc. Tuy nhiên không phải ai cũng có đủ kiên trì để thay đổi bản thân, đặc biệt là giảm cân. Mới đây nhất, một nữ sinh Nhật Bản đã khiến phụ nữ khắp châu Á trầm trồ khi có màn lột xác ngoạn mục.

Cụ thể, cô nàng này có tên Furuhata Yuriwa (21 tuổi, Nhật Bản). Theo đó, năm lớp 10 cô nàng chỉ cao 1m52 nhưng nặng đến 82kg. Thân hình quá khổ của cô nàng đã từng bị bạn bè, người xung quanh trêu chọc không ít. Chính lúc này, một người thầy giáo đã đứng ra bênh vực, khích lệ Yuriwa.

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Thân hình của nữ sinh Nhật Bản khi còn 82kg - Ảnh: Internet

Hành động ấm áp của thầy giáo đã khiến cô nàng rung động. Cô quyết tâm giảm cân, trở nên xinh đẹp hơn để tỏ tình với thầy giáo. Sau đó, cô nàng đã bắt đầu chế độ ăn kiêng khắc nghiệt, kiên trì tập thể dục. Qua 2 năm nữ sinh này đã giảm được 40kg, vẻ ngoài cũng trở nên xinh đẹp hơn.

Vào ngày tốt nghiệp cấp 3, Yuriwa đã tỏ tình với thầy giáo nhưng đáng tiếc người thầy đã từ chối. Dù vậy, mối tình đơn phương này đã giúp cô nàng lột xác, trở thành một phiên bản hoàn hảo hơn. Hiện câu chuyện của nữ sinh này vẫn đang gây bão mạng xã hội khắp châu Á.

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Cô nàng lột xác ngoạn mục sau khi giảm 40kg - Ảnh: Internet

"Nhìn 2 bức ảnh này ai dám tin là 1 người đây trời. Đúng là một màn giảm cân siêu ngoạn mục luôn á. Tình yêu đúng là có sức mạnh phi thường", M.K bình luận.

"Công nhận em này kiên trì ghê, 2 năm mà giảm được 40kg thì không phải chuyện đơn giản rồi. Mặc dù tỏ tình không thành nhưng mà em đã trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình thì quả thật xứng đáng. Chúc em sớm gặp được 1 nửa của cuộc đời mình và hạnh phúc nhé", một người dùng mạng xã hội gửi lời chúc đến cô gái trẻ.

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Từ khóa:   Nhật Bản gây bão mạng xã hội giảm cân để tỏ tình

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