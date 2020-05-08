Bị cô lập vì quá mũm mĩm, cô gái quyết tâm giảm cân và màn lột xác thành hot girl khiến cả lớp choáng váng

Thế giới 08/05/2020 15:26

Sau khi giảm cân thành công, cô gái mũm mĩm khiến cả lớp không khỏi bất ngờ. Những chàng trai từng chê cười cô nay lại xin số điện thoại làm quen.

Mặc dù người ta thường bảo ngoại hình không quan trọng, thế nhưng vẫn có không ít cô gái bị chê bai chỉ vì thừa cân. Mới đây, câu chuyện của một cô gái thoát khỏi sự kì thị của bạn bè nhờ giảm cân thành công thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng.

Theo đó, cô gái này tên Tổ Hiền, từng nặng đến 80kg. Chính vì ngoại hình có phần mũm mĩm, cô phải đối mặt với sự kỳ thị của bạn bè cùng lớp, bị gọi bằng những biệt danh rất khó nghe.

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Trước đây, Tổ Hiền từng bị bạn bè cô lập vì có vẻ ngoài mũm mĩm - Ảnh: Internet

Mặc dù đã nhiều lần cố gắng giảm cân nhưng sau khi nhịn đói, cô lại ăn nhiều hơn và cân nặng cũng tăng theo. May mắn, trong một lần tình cờ, nữ sinh này đọc được bài viết của một cô gái cũng từng rơi vào hoàn cảnh tương tự nhưng đã giảm cân thành công. Nhờ động lực đó, Tổ Hiền áp dụng phương pháp giảm cân một cách khoa học, giảm còn 49kg.

Từ đó, cuộc đời của cô nàng cũng thay đổi hẳn. Không chỉ giảm cân, cô còn tiến hành phẫu thuật cắt mắt để trở nên xinh đẹp hơn. Thân hình thon gọn, kết hợp với khuôn mặt xinh xắn, Tổ Hiền nhanh chóng trở thành hot girl mạng xã hội, có một lượng fan đông đảo. Màn lột xác của cô nữ sinh mũm mĩm ngày nào khiến bạn bè vô cùng bất ngờ.

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Sau khi giảm cân thành công, Tổ Hiền còn cắt mắt để khuôn mặt xinh đẹp hơn - Ảnh: Internet

Không chỉ các cô gái, mà ngay cả những chàng trai từng xem thường nữ sinh Trung Quốc này cũng thay đổi 180 độ, xin số để liên lạc với cô nàng. Tuy nhiên, Tổ Hiền đã thẳng thừng từ chối những gã "háo sắc" này.

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Màn lột xác thành công đã hoàn toàn thay đổi cuộc đời của Tổ Hiền - Ảnh: Internet

Ngay khi được chia sẻ, câu chuyện của nữ sinh này đã nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội. Nhiều người tỏ ra ngưỡng mộ, khâm phục trước quyết tâm của cô nàng. Bên cạnh đó, không ít người chia sẻ câu chuyện tương tự, kể về việc bị bạo lực học đường chỉ vì mũm mĩm hơn so với bạn bè cùng lớp.

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