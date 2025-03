Sự ra đi của nữ diễn viên khiến đồng nghiệp và đông đảo khán giả bàng hoàng.

Theo FOX40 News đưa tin, Émilie Dequenne, nữ diễn viên người Bỉ từng giành giải thưởng cao nhất của Liên hoan phim Cannes cho vai diễn đột phá của cô trong "Rosetta", đã qua đời ở tuổi 43 vì bạo bệnh.

Gia đình và người đại diện của cố diễn viên cho biết với hãng thông tấn Agence France-Presse rằng Émilie Dequenne đã qua đời vào ngày Chủ nhật (16/3) vì căn bệnh ung thư hiếm gặp tại một bệnh viện bên ngoài Paris. Năm 2023, Émilie Dequenne tiết lộ rằng cô đã được chẩn đoán mắc bệnh ung thư biểu mô vỏ thượng thận.

Diễn viên Émilie Dequenne. Ảnh: Corbis

Émilie Dequenne chỉ mới 18 tuổi khi cô được chọn là nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Cannes năm 1999. Trong "Rosetta", cô vào vai một thiếu niên cố gắng thoát khỏi cuộc sống khó khăn của mình trong công viên caravan với một người mẹ nghiện rượu. Bộ phim cũng đã giành giải Cành cọ vàng năm đó.

Sinh ra tại Belœil, Bỉ, vào năm 1981, Émilie Dequenne đã có năng khiếu biểu diễn từ khi còn nhỏ. Cô học kịch tại Học viện Âm nhạc Baudour. Cô trở nên nổi tiếng ở Pháp sau khi đóng cùng Catherine Deneuve trong "The Girl on the Train" vào năm 2009, dựa trên câu chuyện có thật về một người phụ nữ đã khai man rằng cô là nạn nhân của một cuộc tấn công bài Do Thái. Émilie Dequenne cũng vào vai cảnh sát Laurence Renauld trong loạt phim "The Missing" của Pháp.

Năm 2012, Émilie Dequenne đã giành giải thưởng Un Certain Regard cho nữ diễn viên của Cannes với bộ phim “Our Children”, một bộ phim tâm lý đen tối lấy cảm hứng từ câu chuyện có thật về một người phụ nữ Bỉ đã sát hại năm đứa con của mình. Émilie Dequenne cũng được đề cử cho một số giải thưởng César (giải thưởng điện ảnh quốc gia của Pháp) trong suốt sự nghiệp của mình, cuối cùng đã giành giải nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất vào năm 2021 cho bộ phim hài lãng mạn “Love Affair(s).”

