Nỗi đau chồng chất nỗi đau, khó khăn chồng chất khó khăn của một gia đình cùng lúc mất đi 4 người con

Thế giới 27/03/2023 23:57

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào rạng sáng 27/3 tại khu vực Ansan, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc khiến 4 đứa trẻ trong một gia đình của người nước ngoài bị thiệt mạng.

4 đứa trẻ trong cùng một gia đình đều bị thiệt mạng

Vào khoảng 3 giờ 28 phút rạng sáng ngày 27/3, một đám cháy đã bùng phát ở tầng 1 của một khu nhà ở 3 tầng tại Seonbu-dong, Danwon-gu, Ansan, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc.

Ngọn lửa đã được dập tắt khoảng 40 phút sau đó, lúc 4 giờ 16 phút sáng bởi những người lính cứu hỏa. Tuy nhiên, có 4 đứa trẻ người Nigeria được tìm thấy đã thiệt mạng do hỏa hoạn.

Những đứa trẻ thiệt mạng đều là anh chị em ruột: bé gái lớn 11 tuổi, bé trai 7 và 6 tuổi và bé gái 4 tuổi. Các bé là con của gia đình vợ chồng anh A ở độ tuổi 50 và chị B ở độ tuổi 40 người Nigeria.

Gia đình vợ chồng anh A người Nigeria có tất cả là 5 người con. Vào thời điểm xảy ra hỏa hoạn vợ chồng anh cùng con gái út 2 tuổi đang ngủ ở một phòng. Do sơ tán bé gái út mà không kịp cứu 4 bé ở phòng bên. 4 bé thiệt mạng được phát hiện nằm trong phòng, không có thương tích cụ thể và có thể bị thiệt mạng vì ngạt thở.

Một quan chức cảnh sát cho biết: "Thật khó để xác nhận liệu bọn trẻ có cố gắng trốn thoát hay không vì hiện trường bị phá hủy quá nghiêm trọng".

Cảnh sát đang lên kế hoạch yêu cầu khám nghiệm tử thi đến Viện Điều tra Khoa học Quốc gia để tìm ra nguyên nhân chính xác của cái chết.

Nỗi đau chồng chất nỗi đau, khó khăn chồng chất khó khăn của một gia đình cùng lúc mất đi 4 người con - Ảnh 1

Ảnh: Trụ sở Cứu hỏa và Thảm họa Gyeonggi-do

 Hàng xóm sống cùng khu nhà ở cũng bị thương nhẹ

Ngọn lửa đã thiêu rụi toàn bộ bên trong căn nhà với tổng diện tích sàn 21 mét vuông. Có 6 người, bao gồm 3 người Nigeria khác sống trong cùng một một khu nhà, 2 người Uzbekistan và 1 người Nga cũng bị thương nhẹ. Một số người đã thoát khỏi ngọn lửa và sơ tán lên các mái nhà trước khi được lính cứu hỏa giải cứu.

Tòa nhà bị cháy là nhà ở nhiều hộ gia đình, diện tích sàn 137 mét vuông, được phê duyệt đưa vào sử dụng từ năm 1994, tổng số có 41 người ở và 11 hộ. Cư dân chủ yếu là người nước ngoài. Ở tòa nhà này, tầng bán hầm được xếp vào tầng 1 nên thực tế đây là tòa nhà là 4 tầng.

Thành phố Ansan cũng hỗ trợ chuẩn bị các cơ sở nhà ở tạm thời cho các nạn nhân gần tòa nhà xảy ra hỏa hoạn và phân phát các mặt hàng cứu trợ.

Nỗi đau chồng chất nỗi đau, khó khăn chồng chất khó khăn của một gia đình cùng lúc mất đi 4 người con - Ảnh 2

Ảnh: Trụ sở Cứu hỏa và Thảm họa Gyeonggi-do

Theo điều tra tạm thời, nguyên nhân vụ hỏa hoạn do ngọn lửa bùng phát từ ổ điện 

Đội điều tra của Cơ quan cảnh sát tỉnh phía nam Gyeonggi đã phối hợp xác định hiện trường vụ cháy trong khoảng 3 giờ từ khoảng 8 giờ 50 phút sáng cùng ngày với Sở cứu hỏa và Cơ quan pháp y quốc gia.

Trong phần hỏi đáp với các phóng viên sau khi giám định, cảnh sát cho biết: "Ngọn lửa bùng phát lên đầu tiên trên sàn phòng khách liền kề với cửa ra vào”.

TV và tủ lạnh được kết nối với một vòi đa năng ở lối vào cửa trước, nơi đám cháy bùng phát. Hiện tại, cảnh sát cho rằng nhiều khả năng vụ cháy xảy ra do yếu tố dây điện như chập mạch ở các thiết bị.

Không có bằng chứng hoặc tình huống nào để nghi ngờ đốt phá, chẳng hạn như các chất dễ cháy.

Trong một vụ hỏa hoạn khác cách đây 2 năm, người con trai là bé trai lớn 11 (khi đó 5 tuổi) cũng bị bỏng nặng

Gia đình vợ chồng anh A xác nhận rằng 2 năm trước, anh sống tại một khu dân cư khác ở Ansan cũng bị thiệt hại do hỏa hoạn.

Theo Sở cứu hỏa, vào 12 giờ 37 phút chiều ngày 8/1/2021, một đám cháy đã bùng phát tại ngôi nhà bán hầm của anh A, ngôi nhà nằm trong một tòa nhà 3 tầng ở Wongok-dong, Danwon-gu, Ansan-si .

Trong vụ cháy này, anh A cùng con trai nhỏ (lúc đó 4 tuổi) và con gái út (lúc đó 2 tuổi) bị ngạt khói và được đưa đi cấp cứu.

Ngoài ra, con trai lớn của anh (khi đó 5 tuổi) bị thương nặng, bỏng mức độ 2 ở cổ và lưng.

Nguyên nhân vụ cháy khi đó được cho là do chập điện.

Sở cứu hỏa đã thông báo cho Quỹ phúc lợi Ansan Jeil về câu chuyện buồn của gia đình người Nigeria trong vụ hỏa hoạn đó và yêu cầu họ tìm một nhà tài trợ hỗ trợ chi phí điều trị. Theo đó, được biết, công ty chuyên về dầu gội TS Trillion đã tài trợ toàn bộ chi phí điều trị bỏng cho con trai lớn của anh (15 triệu won).

Nỗi đau chồng chất nỗi đau, khó khăn chồng chất khó khăn của một gia đình cùng lúc mất đi 4 người con - Ảnh 3

Ảnh: Trụ sở Cứu hỏa và Thảm họa Gyeonggi-do

 Hiện cảnh sát đang điều tra chi tiết vụ hỏa hoạn xảy ra ngày 27/3. 

Theo Seoul Shinmun

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