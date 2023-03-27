Amrish, một cậu bé 18 tuổi đến từ Madhya Pradesh, Ấn Độ, đã phải trải qua một tai nạn thảm khốc khiến khuôn mặt của cậu bị biến dạng nghiêm trọng khi còn là một em bé 5 tháng tuổi.

Ngày 20/3 (giờ địa phương), nhật báo Daily Mail của Anh đưa tin câu chuyện về một chàng trai 18 tuổi quyết tâm sống, bất chấp mọi ánh mắt bàn tán và biểu cảm của những người xung quanh.

Amrish đã bị tấn công bằng mũi và miệng nên khuôn mặt hiện tại của cậu có lỗ mũi lộ rõ phía ​​trước và hai chiếc răng dưới nhô ra.

Vào ngày đó, mẹ của Amrish đã đưa cậu ra đồng làm việc cùng. Nhưng trong lúc tập trung làm việc, con chó sói đã tiến lại gần Amrish.

Ảnh Jampress / Dailymail

Amrish không được phẫu thuật thẩm mỹ đúng cách do hoàn cảnh gia đình, cậu trở nên xấu xí hơn và bị mọi người xung quanh gọi là 'cậu bé ma'.

Amrish vô cùng thất vọng khi bạn bè chế giễu ngoại hình của cậu hoặc sợ cậu đến mức cậu không được nhận vào trường.

Tuy nhiên, Amrish đã tìm được lý do để tiếp tục sống nhờ những người bạn luôn ở bên cạnh mình, cậu nói rằng vẻ bề ngoài không quan trọng trong những lúc khó khăn nhất.

Ảnh Jampress / Dailymail

Amrish bày tỏ tình cảm khi nói: "Các bạn của tôi rất yêu quý và tôn trọng tôi", đồng thời "luôn quan tâm và ở bên cạnh tôi".

Amrish cho biết chính vì những người bạn này mà cậu không mất đi hy vọng và bất chấp sống với những ánh mắt trêu chọc xung quanh. Amrish cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với những người bạn đã không bỏ rơi cậu một mình trong suốt thời niên thiếu.

Amrish đã trải qua cuộc đại phẫu thuật vào năm 2012 nhưng vẫn còn những vết sẹo nghiêm trọng trên mặt. Tuy nhiên, Amrish rạng rỡ nói: "Tôi không quan tâm người khác nghĩ gì về mình nữa".

Theo Insight