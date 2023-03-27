Khâm phục nghị lực sống của cậu bé có gương mặt biến dạng do bị chó sói tấn công

Thế giới 27/03/2023 17:51

Chàng trai 18 tuổi bị sói tấn công khi mới 5 tháng tuổi, khuôn mặt bị tổn thương nặng nề vừa tiết lộ lý do thực sự khiến anh quyết định sống đến hiện tại bất chấp những ánh mắt bàn tán xung quanh.

Ngày 20/3 (giờ địa phương), nhật báo Daily Mail của Anh đưa tin câu chuyện về một chàng trai 18 tuổi quyết tâm sống, bất chấp mọi ánh mắt bàn tán và biểu cảm của những người xung quanh.

Amrish, một cậu bé 18 tuổi đến từ Madhya Pradesh, Ấn Độ, đã phải trải qua một tai nạn thảm khốc khiến khuôn mặt của cậu bị biến dạng nghiêm trọng khi còn là một em bé 5 tháng tuổi.

Khâm phục nghị lực sống của cậu bé có gương mặt biến dạng do bị chó sói tấn công - Ảnh 1
Ảnh Jampress / Dailymail

 Vào ngày đó, mẹ của Amrish đã đưa cậu ra đồng làm việc cùng. Nhưng trong lúc tập trung làm việc, con chó sói đã tiến lại gần Amrish. 

Amrish đã bị tấn công bằng mũi và miệng nên khuôn mặt hiện tại của cậu có lỗ mũi lộ rõ phía ​​trước và hai chiếc răng dưới nhô ra.

Khâm phục nghị lực sống của cậu bé có gương mặt biến dạng do bị chó sói tấn công - Ảnh 2
Ảnh Jampress / Dailymail

 Amrish không được phẫu thuật thẩm mỹ đúng cách do hoàn cảnh gia đình, cậu trở nên xấu xí hơn và bị mọi người xung quanh gọi là 'cậu bé ma'.

Amrish vô cùng thất vọng khi bạn bè chế giễu ngoại hình của cậu hoặc sợ cậu đến mức cậu không được nhận vào trường.

Tuy nhiên, Amrish đã tìm được lý do để tiếp tục sống nhờ những người bạn luôn ở bên cạnh mình, cậu nói rằng vẻ bề ngoài không quan trọng trong những lúc khó khăn nhất.

Khâm phục nghị lực sống của cậu bé có gương mặt biến dạng do bị chó sói tấn công - Ảnh 3
Ảnh Jampress / Dailymail

 Amrish bày tỏ tình cảm khi nói: "Các bạn của tôi rất yêu quý và tôn trọng tôi", đồng thời "luôn quan tâm và ở bên cạnh tôi".

Amrish cho biết chính vì những người bạn này mà cậu không mất đi hy vọng và bất chấp sống với những ánh mắt trêu chọc xung quanh. Amrish cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với những người bạn đã không bỏ rơi cậu một mình trong suốt thời niên thiếu.

Amrish đã trải qua cuộc đại phẫu thuật vào năm 2012 nhưng vẫn còn những vết sẹo nghiêm trọng trên mặt. Tuy nhiên, Amrish rạng rỡ nói: "Tôi không quan tâm người khác nghĩ gì về mình nữa".

Theo Insight

Nhà khoa học tiết lộ gây sốc: Cái chết không tổn tại, chẳng qua là ảo ảnh về ý thức của nhân loại

Nhà khoa học tiết lộ gây sốc: Cái chết không tổn tại, chẳng qua là ảo ảnh về ý thức của nhân loại

Khi nói đến những bí ẩn của vũ trụ và cuộc sống con người, thứ gây tò mò nhất mà nhiều người quan tâm nhưng lại không có nhiều thông tin nhất có lẽ là cái chết.

Xem thêm
Từ khóa:   bị chó sói tấn công khuôn mặt biến dang bodyshaming

TIN MỚI NHẤT

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 43 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 54 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 1 giờ 4 phút trước
Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Sao quốc tế 1 giờ 9 phút trước
Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền sau ngày 18/8 âm lịch, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp

Chúc mừng 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền sau ngày 18/8 âm lịch, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích