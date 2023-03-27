Ông chủ Facebook bất ngờ khoe ảnh con gái mới chào đời, tiết lộ đã đặt tên cho con

Nhà sáng lập Facebook (hiện là Meta) Mark Zuckerberg và vợ chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc đón thiên thần nhỏ chào đời bình an.

Mới đây Zuckerberg đã đăng một bức ảnh anh ấy trông rất hạnh phúc khi giao tiếp bằng mắt với một em bé sơ sinh trên Instagram của mình.

Cô con gái thứ ba được đặt tên là Aurelia Chan Zuckerberg. Kèm theo hình ảnh được đăng tải, Zuckerberg vui mừng chia sẻ: "Chào mừng đến với thế giới, Aurelia Chan Zuckerberg. Con là một điều phước lành bé nhỏ”.

Zuckerberg cùng con gái thứ 3 vừa chào đời. Ảnh từ Instagram của Zuckerberg

Trước Aurelia, Zuckerberg và vợ, Priscilla Chan cũng có hai cô con gái là Maxima (7 tuổi) và August (5 tuổi).

Zuckerbergs và vợ bén duyên từ thời sinh viên, khi cả hai đang theo học tại ngôi trường đại học danh tiếng Harvard vào năm 2003 và cả hai kết hôn vào tháng 5/2012.

Sau ba lần sảy thai trong hai năm, Priscilla Chan có con gái đầu lòng Max vào tháng 12/2015 và con gái thứ hai August vào tháng 8/2017.

Khi Max chào đời, Mark Zuckerbergs công bố rằng họ sẽ tặng 99% cổ phần của họ trong Facebook để làm các công việc thiện nguyện.

Theo Yonhap News

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ong-chu-facebook-bat-ngo-khoe-anh-con-gai-moi-chao-doi-tiet-lo-da-dat-ten-cho-con-566548.html