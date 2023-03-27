Vào sáng ngày 24/3 (giờ địa phương), một nam thanh niên nhảy xuống kênh đào từ nóc một tòa nhà ở Venice, Ý.

Theo các phương tiện truyền thông địa phương như Hãng thông tấn ANSA vào ngày 26/3 (giờ địa phương), cảnh sát đang theo dõi một nam thanh niên A, được cho là ở độ tuổi 20-30, với tội danh lặn xuống kênh đào Venice mà không được sự cho phép vào khoảng 7 giờ sáng ngày 24/3. Sự việc này được biết đến khi một đoạn video quay cảnh anh A nhảy khỏi nóc tòa nhà và lặn xuống một kênh đào lan truyền trên mạng xã hội.

Trong video, anh A đứng một lúc trên nóc tòa nhà ba tầng, cởi trần. Những người qua đường cũng ngạc nhiên nhìn anh. Khi bị chú ý, anh A đã nhảy từ nóc nhà xuống kênh, rồi anh bơi ra bờ kênh. Một người đàn ông khác đang chờ ở đó đưa cho anh A một chiếc khăn.

Đoạn video về vụ việc lan truyền trên mạng xã hội và cảnh sát đã mở cuộc điều tra. Ảnh @LuigiBrugnaro (trên Twitter)

Ở Venice, bơi lội và lặn trong kênh bị nghiêm cấm. Điều này là do con kênh không sâu và nếu người bơi hoặc lặn ở đây va chạm với một chiếc thuyền gondola có thể dẫn đến tai nạn nghiêm trọng. Và trường hợp bị bắt sẽ bị phạt ít nhất 350 euro (khoảng 480.000 won).

Cảnh sát Venice cho biết họ đang theo dõi anh A. Một quan chức cảnh sát cho biết: "Chúng tôi đang cố gắng xác nhận danh tính của anh A và người đàn ông đã đưa chiếc khăn cho anh ấy".

Đoạn video về vụ việc lan truyền trên mạng xã hội và cảnh sát đã mở cuộc điều tra. Ảnh @LuigiBrugnaro (trên Twitter)

Thị trưởng Venice Luigi Brunyaro cho biết chắc chắn sẽ tìm ra và trừng phạt anh A. Thị trưởng Brunyaro nói: “Mọi người tiếp tục mạo hiểm mạng sống của mình để có thêm một vài lượt 'Thích' trên mạng xã hội. Tôi sẽ cố gắng hết sức để bắt được anh A.”

Theo Chosun Ilbo

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