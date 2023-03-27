Mạo hiểm mạng sống nhảy từ nóc của một tòa nhà để có thêm vài lượt ‘thích’ trên mạng xã hội

Thế giới 27/03/2023 17:10

Vào sáng ngày 24/3 (giờ địa phương), một nam thanh niên nhảy xuống kênh đào từ nóc một tòa nhà ở Venice, Ý.

Theo các phương tiện truyền thông địa phương như Hãng thông tấn ANSA vào ngày 26/3 (giờ địa phương), cảnh sát đang theo dõi một nam thanh niên A, được cho là ở độ tuổi 20-30, với tội danh lặn xuống kênh đào Venice mà không được sự cho phép vào khoảng 7 giờ sáng ngày 24/3. Sự việc này được biết đến khi một đoạn video quay cảnh anh A nhảy khỏi nóc tòa nhà và lặn xuống một kênh đào lan truyền trên mạng xã hội.

Trong video, anh A đứng một lúc trên nóc tòa nhà ba tầng, cởi trần. Những người qua đường cũng ngạc nhiên nhìn anh. Khi bị chú ý, anh A đã nhảy từ nóc nhà xuống kênh, rồi anh bơi ra bờ kênh. Một người đàn ông khác đang chờ ở đó đưa cho anh A một chiếc khăn.

Mạo hiểm mạng sống nhảy từ nóc của một tòa nhà để có thêm vài lượt ‘thích’ trên mạng xã hội - Ảnh 1
Đoạn video về vụ việc lan truyền trên mạng xã hội và cảnh sát đã mở cuộc điều tra. Ảnh @LuigiBrugnaro (trên Twitter)

Ở Venice, bơi lội và lặn trong kênh bị nghiêm cấm. Điều này là do con kênh không sâu và nếu người bơi hoặc lặn ở đây va chạm với một chiếc thuyền gondola có thể dẫn đến tai nạn nghiêm trọng. Và trường hợp bị bắt sẽ bị phạt ít nhất 350 euro (khoảng 480.000 won).

Cảnh sát Venice cho biết họ đang theo dõi anh A. Một quan chức cảnh sát cho biết: "Chúng tôi đang cố gắng xác nhận danh tính của anh A và người đàn ông đã đưa chiếc khăn cho anh ấy".

Mạo hiểm mạng sống nhảy từ nóc của một tòa nhà để có thêm vài lượt ‘thích’ trên mạng xã hội - Ảnh 2
Đoạn video về vụ việc lan truyền trên mạng xã hội và cảnh sát đã mở cuộc điều tra. Ảnh @LuigiBrugnaro (trên Twitter)

Thị trưởng Venice Luigi Brunyaro cho biết chắc chắn sẽ tìm ra và trừng phạt anh A. Thị trưởng Brunyaro nói: “Mọi người tiếp tục mạo hiểm mạng sống của mình để có thêm một vài lượt 'Thích' trên mạng xã hội. Tôi sẽ cố gắng hết sức để bắt được anh A.”

Theo Chosun Ilbo

Vô tình phát hiện vợ qua lại với 300 người đàn ông trong 2 năm, người chồng suy sụp

Vô tình phát hiện vợ qua lại với 300 người đàn ông trong 2 năm, người chồng suy sụp

Một lần tình cờ, người chồng phát hiện ra rằng trong suốt 2 năm qua, vợ mình đã qua lại với ít nhất 300 người đàn ông khiến anh suy sụp.

Xem thêm
Từ khóa:   mạo hiểm mạng sống lan truyền trên mạng xã hội tai nạn nghiêm trọng

TIN MỚI NHẤT

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 43 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 54 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 1 giờ 5 phút trước
Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Sao quốc tế 1 giờ 9 phút trước
Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền sau ngày 18/8 âm lịch, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp

Chúc mừng 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền sau ngày 18/8 âm lịch, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích