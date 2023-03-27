Chê phí mua dâm cao, người đàn ông vướng lao lý vì "share" với hội bạn thân

Thế giới 27/03/2023 18:00

Vì phải trả số tiền mua bán dâm cao, một người đàn ông bí mật cùng bạn bè ‘quan hệ tập thể’ phải đối mặt với hình phạt nặng.

Vào ngày 22/3 (giờ địa phương), hãng truyền thông Hồng Kông HK01 đã đưa tin về một vụ án mại dâm diễn ra ở Nội Mông, Trung Quốc.

Theo các báo cáo, người đàn ông A đã phải trả 1.000 nhân dân tệ (khoảng 200.000 won) cho một phụ nữ để mua bán dâm.

Chê phí mua dâm cao, người đàn ông vướng lao lý vì 'share' với hội bạn thân - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ông A cảm thấy rằng chi phí mua bán mại dâm cao nên đã liên lạc với 3 người bạn của mình, nói họ cùng 'quan hệ tập thể' để cùng chia sẻ phí mua bán dâm.

Những người bạn của anh A nhận lời đã bí mật trốn vào phòng anh A để thực hiện hành động trái pháp luật.

4 người đã thay phiên nhau quan hệ tình dục trong khi viện cớ đi vệ sinh (vì đã tắt đèn) để đánh lừa gái mại dâm.

Tuy nhiên, tội ác bại lộ khi cô gái nhận thấy kích thước dương vật khác lạ và báo cảnh sát.

Chê phí mua dâm cao, người đàn ông vướng lao lý vì 'share' với hội bạn thân - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Các công tố viên đã kết tội 3 người đàn ông về tội tấn công tình dục, ngoại trừ ông A, và phân loại ông A là đồng phạm vì đã tham gia lập kế hoạch, hỗ trợ và tiếp tay cho vụ tấn công tình dục.

Cuối cùng, ông A bị kết án 2 năm tù giam, 3 người đàn ông bị kết án 4 năm tù giam và người phụ nữ bị giam giữ 15 ngày vì tội mua bán dâm.

Theo Insight

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Từ khóa:   quan hệ tình dục tập thể mua bán mại dâm tấn công tình dục

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