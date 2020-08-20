Những màn ở bẩn khiến cả thế giới hoảng sợ: Cô gái 10 năm không đánh răng, có người tử vong vì lười tắm

Thế giới 20/08/2020 17:14

Cô gái không đánh răng 10 năm khiến bạn trai “chạy mất dép”, thiếu niên 16 tuổi tử vong vì lười tắm là những màn ở bẩn khiến cả thế giới bàng hoàng.

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội thường xuyên xuất hiện những câu chuyện "bóc phốt" các trai xinh gái đẹp ở dơ. Tuy nhiên, trên thế giới còn có những màn ở bẩn kinh hoàng hơn nữa. Điển hình như cô gái không đánh răng 10 năm, thiếu niên 16 tuổi tử vong vì không tắm quá lâu, dùng nhiều xịt khử mùi…

Cô gái khiến bạn trai chạy vì 10 năm không đánh răng

Cô nàng "cực phẩm" này tên là Gi Hyun Ji, người Hàn Quốc. Theo chia sẻ, từ nhỏ cô đã được phục vụ tận răng đến năm 10 tuổi. Đến khi mẹ bắt tự đánh răng thì cô quyết định không bao giờ đánh nữa.

man o ban 1
Cô gái không đánh răng 10 năm bị mọi người xa lánh - Ảnh: Internet

Mặc dù bị mọi người xa lánh, bạn trai chia tay vì không chịu nổi mùi hôi từ miệng, Gi Hyun Ji vẫn không chịu đánh răng.

Sau đó, đến khi tham gia một chương trình truyền hình, các nha sĩ cho biết răng của cô đã hỏng 10 cái. Họ cũng cảnh báo, nếu còn không vệ sinh răng miệng, khả năng đến 40 tuổi, cô sẽ bị rụng sạch răng. Sau đó, cô hứa sẽ cố gắng chăm sóc lại răng miệng, bù đắp 10 năm đã qua.

man o ban 2
Sau khi tham gia chương trình, cô gái hứa sẽ ngoan ngoãn chăm sóc răng miệng - Ảnh: Internet

Chàng trai lười đánh răng suốt 20 năm khiến hàm răng bị biến dạng

Cũng giống như Gi Hyun Ji, chàng trai Jay (21 tuổi) quyết tâm không đánh răng suốt 20 năm. Sau khi tham gia một chương trình truyền hình, Jay mới dám công khai bí mật kinh khủng này. Theo chia sẻ của Jay, anh chàng thường xuyên ăn thức ăn nhanh, uống nước có gas nhưng rất lười đánh răng. Sau 20 năm, răng của anh ta bị ăn mòn vào tận gốc. Cuối cùng, nha sĩ phải nhổ bỏ toàn bộ hàm răng hỏng của chàng trai trẻ. Anh chàng phải tốn một số tiền không nhỏ để ghép răng mới.

man o ban 3
Chàng trai lười đánh răng suốt 20 năm khiến răng tổn thương nghiêm trọng - Ảnh: Internet

Thiếu niên tử vong vì lười tắm

Cậu bé Thomas Townsend (16 tuổi, Anh) có thói quen lười tắm, thường xuyên xịt khử mùi. Ngày 29/8/2015, người nhà không nhìn thấy con trai bước ra khỏi phòng nên vào tìm. Sau khi mở cửa, người thân phát hiện cậu bé nằm bất động với 42 chai xịt khử mùi và keo xịt tóc xung quanh. 

man o ban 4
Thiếu niên 16 tuổi tử vong sau một thời gian dài lười tắm - Ảnh minh họa: Internet

Cái chết của Thomas khiến người thân bàng hoàng vì thường ngày cậu bé không có biểu hiện bệnh tật hay tâm lý bất thường.

Sau quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện nguyên nhân khiến nạn nhân tử vong là do “không chịu nổi tác động của khí butan” trong những lọ xịt khử mùi. Người mẹ cho biết bình thường con trai bà rất lười tắm và thường xuyên xịt khử mùi để át đi mùi hôi cơ thể.

Vụ người đàn ông bị hổ mang chúa 4,6kg cắn, mang theo 'hung thủ' nhập viện: Lời kể xót xa của anh trai nạn nhân

Vụ người đàn ông bị hổ mang chúa 4,6kg cắn, mang theo 'hung thủ' nhập viện: Lời kể xót xa của anh trai nạn nhân

Sau khi được truyền 15 lọ huyết thanh chống độc, người đàn ông bị rắn cắn tại Tây Ninh đã dần hồi phục, hiện vẫn đang được các bác sĩ tiếp tục theo dõi.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vong vì lười tắm chuyện hy hữu nóng trên mạng xã hội

TIN MỚI NHẤT

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Đời sống 50 phút trước
Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Đời sống 1 giờ 25 phút trước
3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Gội đầu, tắm đêm có thực sự gây đột quỵ?

Gội đầu, tắm đêm có thực sự gây đột quỵ?

Tin y tế 1 giờ 38 phút trước
Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Xã hội 1 giờ 57 phút trước
Trong các ngày 11, 12, 13, 14, 15 tháng 10, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc, TIỀN TÀI ào ào vào túi như nước lũ

Trong các ngày 11, 12, 13, 14, 15 tháng 10, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc, TIỀN TÀI ào ào vào túi như nước lũ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

Đời sống 2 giờ 22 phút trước
3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến sau ngày 11/10/2026

3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến sau ngày 11/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước
Từ ngày 11/10 đến 21/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, VÀNG CHẤT CHẬT NHÀ, cuộc đời sang trang, tương lai huy hoàng

Từ ngày 11/10 đến 21/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, VÀNG CHẤT CHẬT NHÀ, cuộc đời sang trang, tương lai huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 3 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích