Thời gian gần đây, trên mạng xã hội thường xuyên xuất hiện những câu chuyện "bóc phốt" các trai xinh gái đẹp ở dơ. Tuy nhiên, trên thế giới còn có những màn ở bẩn kinh hoàng hơn nữa. Điển hình như cô gái không đánh răng 10 năm, thiếu niên 16 tuổi tử vong vì không tắm quá lâu, dùng nhiều xịt khử mùi…

Mặc dù bị mọi người xa lánh, bạn trai chia tay vì không chịu nổi mùi hôi từ miệng, Gi Hyun Ji vẫn không chịu đánh răng.

Cô nàng "cực phẩm" này tên là Gi Hyun Ji, người Hàn Quốc. Theo chia sẻ, từ nhỏ cô đã được phục vụ tận răng đến năm 10 tuổi. Đến khi mẹ bắt tự đánh răng thì cô quyết định không bao giờ đánh nữa.

Sau đó, đến khi tham gia một chương trình truyền hình, các nha sĩ cho biết răng của cô đã hỏng 10 cái. Họ cũng cảnh báo, nếu còn không vệ sinh răng miệng, khả năng đến 40 tuổi, cô sẽ bị rụng sạch răng. Sau đó, cô hứa sẽ cố gắng chăm sóc lại răng miệng, bù đắp 10 năm đã qua.

Sau khi tham gia chương trình, cô gái hứa sẽ ngoan ngoãn chăm sóc răng miệng - Ảnh: Internet

Chàng trai lười đánh răng suốt 20 năm khiến hàm răng bị biến dạng

Cũng giống như Gi Hyun Ji, chàng trai Jay (21 tuổi) quyết tâm không đánh răng suốt 20 năm. Sau khi tham gia một chương trình truyền hình, Jay mới dám công khai bí mật kinh khủng này. Theo chia sẻ của Jay, anh chàng thường xuyên ăn thức ăn nhanh, uống nước có gas nhưng rất lười đánh răng. Sau 20 năm, răng của anh ta bị ăn mòn vào tận gốc. Cuối cùng, nha sĩ phải nhổ bỏ toàn bộ hàm răng hỏng của chàng trai trẻ. Anh chàng phải tốn một số tiền không nhỏ để ghép răng mới.

Chàng trai lười đánh răng suốt 20 năm khiến răng tổn thương nghiêm trọng - Ảnh: Internet

Thiếu niên tử vong vì lười tắm

Cậu bé Thomas Townsend (16 tuổi, Anh) có thói quen lười tắm, thường xuyên xịt khử mùi. Ngày 29/8/2015, người nhà không nhìn thấy con trai bước ra khỏi phòng nên vào tìm. Sau khi mở cửa, người thân phát hiện cậu bé nằm bất động với 42 chai xịt khử mùi và keo xịt tóc xung quanh.

Thiếu niên 16 tuổi tử vong sau một thời gian dài lười tắm - Ảnh minh họa: Internet

Cái chết của Thomas khiến người thân bàng hoàng vì thường ngày cậu bé không có biểu hiện bệnh tật hay tâm lý bất thường.

Sau quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện nguyên nhân khiến nạn nhân tử vong là do “không chịu nổi tác động của khí butan” trong những lọ xịt khử mùi. Người mẹ cho biết bình thường con trai bà rất lười tắm và thường xuyên xịt khử mùi để át đi mùi hôi cơ thể.