Những đồng tiền kỳ lạ nhất thế giới

Thế giới 17/11/2021 16:01

Ở xã hội hiện đại ngày nay, thế giới vẫn còn tồn tại những loại tiền vô cùng đặc biệt và được làm từ những nguyên liệu mà khó ai có thể nghĩ tới.

Điều gì sẽ xuất hiện trong đầu của mình khi bạn nghe đến từ tiền tệ? Tôi chắc chắn đó là tiền giấy và tiền xu, phải không? Song, tất cả các quốc gia trên thế giới không phải lúc nào cũng đều sử dụng đơn vị tiền tệ ở các dạng tiêu chuẩn này. Ở bài viết này, chúng tôi sẽ cho các bạn thấy những loại tiền được làm từ những nguyên liệu mà khó ai có thể nghĩ tới.

Viên trà

Trong suy nghĩ của hầu hết mọi người, trà là thứ được chế biến trở thành nước uống giải khát. Tuy nhiên, trong một khoảng thời gian dài từ thế kỷ IX đến XX, chúng lại được sử dụng rộng rãi như một hình thức tiền tệ ở nhiều quốc gia như Trung Quốc, Turkmenistan, Mông Cổ và một số vùng ở Nga.

Những viên trà này được làm với nhiều hình dạng và kích thước khác nhau. Đồng thời, chất lượng trà chính là yếu tố chính để quyết định giá trị của viên gạch. 

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Vỏ sò

Chắc hẳn nhiều người đã nghĩ rằng vỏ sỏ chính là hình thức tiền tệ đẹp nhất mà con người đã sử dụng phải không? Tôi đoán đó là điều mà người dân ở hầu hết các châu lục, bao gồm Châu Mỹ, Châu Á, Châu Phi và Châu Úc, v.v., cũng đã từng nghĩ như vậy. Theo các nhà khảo cổ học, hầu hết người dân ở những vùng này đã sử dụng vỏ sò làm phương tiện thanh toán từ ít nhất 1200 năm trước Công nguyên.

Sau nhiều lần thay đổi, người ta nhận ra các loại vỏ sò, vỏ ốc vừa chắc chắn, bền và dễ mang theo. Từ đó, chúng bắt đầu được sử dụng phổ biến.

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Phô mai Parmigiano Reggiano

Khi nghĩ đến Ý, phô mai có lẽ là thứ đầu tiên xuất hiện trong tâm trí chúng ta. Nhưng bạn có biết rằng tình yêu của người Ý đối với pho mát đã lên đến mức "điên cuồng".

Kể từ năm 1953, ngân hàng Credito Emiliano (Ý) đã bắt đầu chấp nhận pho mai Parmigiano Reggiano (dạng cứng) làm tài sản thế chấp cho các khoản vay kinh doanh nhỏ.

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Răng cá heo

Điều này thật là khó tin, nhưng một số dân làng trên quần đảo Solomon ở lục địa Châu Đại Dương đã sử dụng răng của cá heo để làm tiền tệ. Tục lệ này đã diễn ra từ năm 1976.

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Điều đáng buồn là hàng ngàn con cá heo đã bị dân làng giết hại để lấy răng làm tiền tệ, cũng như làm vật trang trí cá nhân.

Phát hiện trăn khổng lồ đi 'lậu vé' trên tàu cảnh sát biển

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