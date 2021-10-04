Rợn người 'mồ chôn tập thể' dưới đáy nồi cơm điện lâu năm, thách thức cả người gan dạ nhất cũng phải ám ảnh

Nồi cơm điện sử dụng lâu năm sau khi mở ra phát hiện những thứ mà con người không thể tưởng tượng ra được. Thì ra, ngay bên dưới thứ chúng ta dùng hàng ngày lại ẩn chứa điều kinh khủng đến vậy.

Những đồ gia dụng chúng ta thường xuyên sử dụng hàng ngày dù cho là có dùng điện hay không cũng nên vệ sinh hoặc bảo trì định kỳ để tránh việc hao hụt hay hỏng hóc bất ngờ. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau, đôi khi chúng ta lại bỏ qua những đồ vật mà hay dùng hàng ngày, chẳng hạn như nồi cơm điện.

Bài đăng của anh chàng trong hội nhóm - Ảnh: Chụp màn hình

Một bài đăng mới đây trong một nhóm cộng đồng, một anh chàng đã chia sẻ thứ kinh dị được tìm thấy bên dưới đáy nồi cơm điện nhà mình. Nhiều người cho biết, họ đã không khỏi rùng mình khi thấy bức ảnh mà người này chia sẻ.

Cụ thể, thứ rùng rợn ở trong đế nồi cơm điện chính là "mồ chôn tập thể" của hàng chục con thạch sùng. Số xác thạch sùng này đã khô quắt lại từ đời nào trông hệt như "ác mộng đáng sợ nhất" mà mỗi người có thể hình dung ra được. Kèm theo đó là caption: "Các bạn nào nhà có nồi cơm điện bản lâu lâu nhớ mở bên trong ra kiểm tra để thấy điều kỳ diệu nhé."

Số lượng xác thạch sùng khô cứng bên trong nồi cơm điện phải lên đến hàng trăm - Ảnh: NVCC

Theo đó, vì thạch sùng có kích thước khá nhỏ lại có đặc tính thích chui rúc, nồi cơm điện lại là nơi có thức ăn nên khó tránh khỏi sự xuất hiện của chúng. Tuy nhiên, kết cục đáng thương như trên quả là điều hiếm thấy lại mang lại nỗi ám ảnh khó tả cho người nhìn.

Một số bình luận của netizen:

- “May quá nhà mình không có con nào chết trong đó nhưng cũng bám cặn bẩn lắm”.

- “Vừa sợ, vừa… buồn nôn”.

- “Đồ điện dùng lâu năm có đầy cảnh như này, mình không biết để mà kiểm tra thôi”.

- “Trời bạn nói làm mình phải kiểm tra ngay lập tức”.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ron-nguoi-mo-chon-tap-the-duoi-day-noi-com-dien-lau-nam-thach-thuc-ca-nguoi-gan-da-nhat-cung-phai-am-anh-428667.html