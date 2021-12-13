Nhật Bản: Phát hiện một loại gene lạ chống chọi được Covid-19

Mới đây, các nhà khoa học của viện nghiên cứu Riken đã phát hiện một đặc điểm di truyền liên quan đến tế bào bạch cầu ở 60% dân số Nhật Bản giúp cơ thể chống chọi Covid-19 tốt hơn.

Đại dịch Covid-19 kéo dài trong 2 năm đã gây ra nhiều khủng hoảng. Việc tìm ra giải pháp để giúp đẩy lùi chúng là điều các quốc gia trên thế giới đang hướng đến. Trong những ngày gần đây, một tín hiệu đáng mừng khi số ca nhiễm và tử vong tại Nhật Bản bất ngờ giảm mạnh. Dẫn tin từ Nikkei, trong nỗ lực tìm hiểu sâu hơn về nguyên nhân khiến số ca nhiễm và tỷ lệ tử vong ở Nhật Bản giảm thấp, các nhà khoa học đã phát hiện một đặc điểm di truyền liên quan đến tế bào bạch cầu ở 60% dân số Nhật Bản giúp cơ thể chống chọi Covid-19 tốt hơn.

Ảnh minh họa: Internet Nghiên cứu tập trung vào tế bào T “sát thủ”, một phần của phản ứng miễn dịch khi virus xâm nhập cơ thể. Các tế bào này tìm kiếm và tiêu diệt những tế bào nhiễm bệnh. Nhóm nghiên cứu từ Viện Riken đã xem xét một loại kháng nguyên bạch cầu ở người, gọi là HLA-A24. Nó nằm trên bề mặt tế bào, giúp kích thích tế bào T, đóng vai trò quan trọng trong cơ chế tự phòng vệ của con người. Ảnh minh họa: Internet HLA-A24 xuất hiện trong máu của khoảng 60% dân số Nhật Bản và phổ biến ở người châu Á, song hiếm hơn ở phương Tây, thường xuất hiện trong khoảng 10-20% dân số châu u và châu Mỹ. Nghiên cứu kết luận ở những người mắc Covid-19 có HLA-A24, tế bào T trong cơ thể nhớ lại những lần nhiễm virus corona cúm mùa trong quá khứ, từ đó tạo phản ứng miễn dịch hiệu quả.

Ảnh minh họa: Internet “Đây có thể được coi là yếu tố bí ẩn (khiến số ca chuyển nặng và tử vong ở Nhật Bản thấp)” - Shin-ichiro Fujii, trưởng nhóm thí nghiệm liệu pháp miễn dịch của Viện Riken, người tham gia nghiên cứu, nhận định. Hiện, các nhà khoa học cần nghiên cứu thêm về cách hệ thống miễn dịch của người có HLA-A24 phản ứng sau khi nhiễm nCoV. Ảnh minh họa: Internet Những ngày gần đây, số ca Covid-19 tại Nhật Bản thường khoảng 100, tức là tỷ lệ không đến một ca trong một triệu dân, mức thấp nhất trong các nước phát triển, ngoài Trung Quốc. Nhật Bản cũng không ghi nhận trường hợp tử vong nào trong những ngày qua. Trong khi đó ở Hàn Quốc, với tỷ lệ tiêm chủng tương tự Nhật Bản, tuy nhiên, số ca mắc mới tại đây vẫn tăng kỷ lục.

Số liệu gây SỐC về sức 'tàn phá' của biến thể Omicron đối với người đã tiêm vaccine COVID-19 Trong số 43 ca mắc COVID-19 mang biến thể Omicron, có đến 34 người đã tiêm vắc xin đủ liều (tương đương 79%). 14 người đã tiêm mũi tăng cường (tương đương 32%), nhưng có 5 người tiêm mũi tăng cường chưa đủ 14 ngày.

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