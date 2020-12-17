Khoảng 22 giờ tối 9/7, cảnh sát địa phương nhận được tin báo của gia đình anh Yang về việc vợ anh là Mouhong đã bị bắt cóc tống tiền. Bọn bắt cóc đã gửi video ghi lại cảnh đang giam giữ cô Mouhong và đòi 20.000 nhân dân tệ (khoảng 70 triệu đồng) tiền chuộc.

Tháng 7 năm nay, tại huyện Tập Mỹ, thành phố Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến ( Trung Quốc ) xảy ra vụ người phụ nữ bị bắt cóc tống tiền gây xôn xao dư luận địa phương. Đặc biệt là khi biết sự thật của câu chuyện, dân tình càng ngỡ ngàng hơn nữa.

Cảnh sát Tập Mỹ nhanh chóng vào cuộc điều tra. Dưới sự hướng dẫn của cảnh sát, con trai của cô Mouhong đã nhắn tin trao đổi với bọn bắt cóc. Chúng yêu cầu gia đình chuẩn bị tiền chuộc và không được báo cảnh sát. Khi con trai cô Mouhong gọi video yêu cầu được nhìn mặt mẹ, đầu dây bên kia đã thẳng thừng từ chối.

Cảnh sát đã xem xét kỹ đoạn video ghi lại cảnh cô Mouhong bị bắt cóc và phát hiện nhiều điểm bất thường. Thứ nhất, hình ảnh trong đoạn video không có dấu hiệu rung lắc, giống như điện thoại được gắn cố định trên giá đỡ chứ không phải do người cầm. Thứ hai, trong suốt đoạn clip, cô Mouhong chỉ nhìn vào máy quay chứ không nhìn bất cứ điểm nào khác, giống như trong phòng chỉ có một mình cô ấy. Tuy trong lòng các điều tra viên đã nghi ngờ nhưng công cuộc giải cứu nạn nhân vẫn được triển khai.

Sáng hôm sau, cảnh sát nhận được bức ảnh chụp một người phụ nữ có ngoại hình rất giống cô Mouhong ở cầu thang bộ dưới tầng hầm tàu điện ngầm.

Cô Mouhong được phát hiện đang đi bộ trên cầu thang ở ga tàu điện ngầm - Ảnh: Weibo

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát nhanh chóng phát hiện chỗ ẩn náu của cô Mouhong. Tuy nhiên trong căn phòng chỉ có mình cô ấy chứ không phát hiện bọn bắt cóc nào cả.

Hóa ra, cô Mouhong nợ 20.000 nhân dân tệ và không có khả năng trả nợ. Người phụ nữ này đã tự trói tay, dán băng keo bịt miệng rồi dựng lên vụ bắt cóc nhằm lấy tiền trả nợ.

Người phụ nữ tự bắt cóc chính mình để đòi tiền chuộc - Ảnh: Weibo

Sau đó, người phụ nữ ẩn nấp gần địa điểm đòi tiền chuộc, chỉ cần gia đình đưa tiền, cô sẽ lẳng lặng tới lấy rồi biến mất. Hoàn thành mọi việc, Mouhong sẽ trở về nhà và nói bọn bắt cóc đã thả mình. Sự việc bị bại lộ, Mouhong đã bị cảnh sát bắt giữ để điều tra hành vi lừa đảo.