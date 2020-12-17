Thấy xác cá voi trôi dạt vào bờ, người dân kéo nhau đến xem và bàn tán xôn xao. Sự thật phía sau càng khiến người ta sốc hơn nữa.

Một ngư dân ở bãi biển thuộc tỉnh Cavite, phía Nam vịnh Manila (Philippines) đã vô cùng bàng hoàng khi phát hiện xác cá voi khổng lồ thân thể vẫn còn rướm đầy máu nằm trên bờ biển.

Nghe tin, người dân địa phương lập tức kéo đến xem nhưng rồi càng sốc hơn khi biết sự thật. Đó chỉ là một con cá voi giả với hàng tấn rác thải trôi ra từ miệng.

Thấy xác cá voi trôi dạt vào bờ, người dân địa phương bàn tán xôn xao - Ảnh: Greenpeace

Đây là mô hình do tổ chức môi trường tạo ra để nâng cao ý thức của con người - Ảnh: Greenpeace

Được biết, đây là mô hình nghệ thuật do tổ chức môi trường Greenpeace tại Philippines làm ra. Hành động này nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về những tác động của rác thải nhựa đối với môi trường biển.

Ông Yeb Sano - Giám đốc điều hành của Greenpeace đã kêu gọi chính phủ và các tổ chức, cá nhân thuộc khu vực Đông Nam Á chung tay giải quyết vấn nạn rác thải nhựa gây ô nhiễm môi trường.

"Con cá voi này được làm từ nhựa phế thải. Tác phẩm nghệ thuật này nhằm lan truyền và nâng cao nhận thức của mọi người về ảnh hưởng của các rác thải nhựa đến môi trường biển, cuộc sống của các loài hoang dã và cả con người.

Mô hình cá voi đã mô tả một cách chính xác môi trường của chúng ta, đồng thời thức tỉnh mọi người về những tác động của rác thải nhựa lên hệ sinh thái biển và lên đời sống của nhân loại", ông Yeb Sano nói.

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