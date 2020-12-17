Bắt vợ 'phục vụ' bạn thân suốt đêm để thỏa mãn thú vui bệnh hoạn, chồng nhận cái kết không thể đắng hơn

Thế giới 17/12/2020 14:25

Gã chồng ngoại tình ép vợ phải quan hệ cả đêm với bạn mình thì mới cho cô gặp con. Sự việc khiến dư luận địa phương phẫn nộ.

Mới đây, một người phụ nữ 40 tuổi sống ở Ahmedabad (Ấn Độ) đã tố cáo chồng ép cô phải tham gia trò chơi "đổi vợ" với bạn thân của anh ta. 

Cô vợ cho biết hai vợ chồng kết hôn đã được 16 năm. Mới đây, cô phát hiện chồng ngoại tình. Thế nhưng thay vì hối hận, gã chồng lại hành hung vợ tàn bạo. Anh ta còn đuổi người giúp việc và bắt cô làm tất cả việc nhà. 

Chẳng những vậy, người chồng cũng cấm vợ gặp đứa con 11 tuổi của họ. Anh ta bí mật đem con gửi đến nhà một người họ hàng. Không chỉ bị chồng ngược đãi mà người vợ cũng bị bố mẹ chồng đánh đuổi ra khỏi nhà. 

Sau khi tìm được tung tích con trai, cô vợ đến tận nơi xin đón con về nhưng bị từ chối. Người họ hàng nói rằng chồng cô không đồng ý thì đứa trẻ không được đi đâu cả. 

Quay về cầu xin chồng được gặp con, người vợ sốc nặng khi nghe điều kiện của anh ta. Gã chồng nói rằng hắn và bạn đang chơi trò "đổi vợ", nếu muốn gặp con thì cô phải "phục vụ" bạn thân của hắn cả đêm.

Bắt vợ 'phục vụ' bạn thân suốt đêm để thỏa mãn thú vui bệnh hoạn, chồng nhận cái kết không thể đắng hơn - Ảnh 1
Chồng ngoại tình còn bắt vợ phục vụ bạn thân cả đêm - Ảnh minh họa: Internet

Quá phẫn nộ, cô vợ đã báo cảnh sát. Ngay sau đó, cảnh sát đã tiến hành bắt giữ người chồng cùng một số thành viên trong gia đình anh này để điều tra. Câu chuyện trên nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận địa phương. Người chồng bị dân tình mỉa mai, phỉ nhổ vì dâng vợ cho bạn thân để thỏa mãn thú vui bệnh hoạn. Ai nấy đều mong gã chồng và gia đình anh ta phải chịu bản án thích đáng trước pháp luật. 

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