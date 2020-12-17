Đang đi dạo trên đường thì con trai mất tích, bà mẹ vội hô hoán hàng xóm đi tìm giúp vì sợ con bị bắt cóc. Không ngờ sự thật phía sau khiến chị vừa tức vừa buồn cười.

Bố mẹ thường có suy nghĩ "trẻ con thì biết gì" vì cho rằng các cô bé, cậu bé nhà mình vẫn còn quá nhỏ để hiểu biết về thế giới xung quanh. Thế nhưng các phụ huynh đã lầm, trẻ ở lứa tuổi mẫu giáo đã có hiểu biết nhất định về tình bạn và những cảm xúc thích, ghét mà người lớn chẳng ngờ được.

Mới đây, một bà mẹ ở Trung Quốc đã chia sẻ câu chuyện cực hài về con trai mình và thu hút hàng chục ngàn lượt thích trên mạng xã hội.

Mỗi chiều, người mẹ lại đến trường mẫu giáo đón con đi học về. Ngày hôm đó cậu bé không về nhà liền mà muốn đi dạo xung quanh. Thế nhưng chỉ mới nói chuyện với người khác vài giây, bà mẹ quay lại thì thấy con trai mất tích.

Chị tá hỏa chạy đi tìm con vì sợ bé bị bắt cóc. Chị còn hô hoán hàng xóm đi tìm giúp mình. Một lúc sau, cuối cùng bà mẹ cũng tìm thấy con trai, cậu bé chẳng đi lạc cũng chẳng bị bắt cóc, mà đang đứng dưới cửa sổ nhà hàng xóm để nói chuyện với một bé gái xinh xắn.

Bé trai lén qua nhà hàng xóm rủ bạn đi chơi - Ảnh: Sina

Cảnh tượng khiến bà mẹ cười ngất - Ảnh: Sina

Hóa ra bé trai đang rủ cô bạn hàng xóm đi chơi. Tuy nhiên vì chưa làm xong bài tập nên cô bé không thể xuống. Thấy con trai cứ đứng dưới cửa sổ hàng xóm tiếc nuối nhìn bạn, bà mẹ cảm thấy vừa tức vừa buồn cười.

Ngay sau khi đăng tải, câu chuyện gây bão mạng và nhận được hàng ngàn bình luận hài hước: "FA như tôi nhìn cảnh này mà tức á!"; "Phục giới trẻ bây giờ thật sự"; "Haha cười xỉu luôn á"; "Cặp đôi gà bông này đáng yêu xỉu luôn ha"; "Thấy cưng quá, thôi mẹ đừng la con nha tội nghiệp"...

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dang-di-dao-thi-con-trai-mat-tich-me-ta-hoa-chay-di-tim-de-roi-phat-hien-canh-tuong-nhin-ma-tuc-a-390475.html