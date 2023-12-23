Người phụ nữ bị con trai sát hại, nhét thi thể trong vali: Khám nghiệm tử thi tiết lộ nguyên nhân cái chết gây phẫn nộ

Thế giới 23/12/2023 08:15

Cảnh sát cho biết báo cáo khám nghiệm tử thi cho thấy người phụ nữ chết vì vết thương ở đầu, nghi ngờ bị con trai bóp cổ rồi đẩy xuống đất khiến bà tử vong.

Theo tờ Indian Express (Ấn Độ), hai ngày sau khi một thanh niên ở Hisar, Haryana, bị bắt cùng thi thể của mẹ anh được nhét trong một chiếc túi xe đẩy gần Sangam, cảnh sát Prayagraj hôm Chủ nhật (17/12) cho biết báo cáo khám nghiệm tử thi cho thấy người phụ nữ 42 tuổi chết vì vết thương ở đầu. 

Một sĩ quan cảnh sát cho biết: “Báo cáo khám nghiệm tử thi trái ngược với lời khai của bị cáo, khi khai rằng anh đã bóp cổ mẹ mình trong cơn tức giận sau khi bà từ chối đưa tiền cho anh”.

Phó ủy viên cảnh sát (Prayagraj) Deepak Bhuker cho biết báo cáo khám nghiệm tử thi cũng tìm thấy một dấu vết trên cổ nạn nhân. Cảnh sát nghi ngờ thanh niên này đã bóp cổ mẹ mình rồi đẩy bà xuống đất khiến bà tử vong do vết thương ở đầu.

Cảnh sát cũng phủ nhận việc nghi phạm là trẻ vị thành niên. Cảnh sát Brij Kishore Gautam cho biết bị cáo đã thú nhận trước tòa rằng mình 20 tuổi. 

Người phụ nữ bị con trai sát hại, nhét thi thể trong vali: Khám nghiệm tử thi tiết lộ nguyên nhân cái chết gây phẫn nộ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vào chiều thứ Sáu (15/12), trong một cuộc tuần tra định kỳ, một đội cảnh sát đã phát hiện một thanh niên đang đứng với một chiếc vali ở khu Sangam gần Yamunapati. Nghi ngờ có hành vi lạ, cảnh sát yêu cầu nam thanh niên mở túi xe đẩy, nhưng anh được cho là đã cố gắng bỏ chạy nhưng đã bị bắt giữ sau đó. 

Khi thẩm vấn, bị cáo với cảnh sát rằng thi thể là của mẹ anh, cho biết anh ấy đến từ Gopalganj ở Bihar, nhưng trong vài năm qua đã ở với mẹ mình tại một căn nhà thuê ở Hisar.

Bị cáo được cho là đã bóp cổ mẹ mình tại nhà trong cơn tức giận sau khi bà từ chối đưa tiền cho anh vào ngày 13/12. Cảnh sát cho biết, theo lời khai của bị cáo, bị cáo đã nhét thi thể mẹ mình vào vali và bắt chuyến tàu đến Ghaziabad, sau đó lên một chuyến tàu khác và đến Prayagraj vào tối thứ Năm (14/12).

Bị cáo được cho là đã thuê một chiếc taxi riêng và đến Yamunapati. Thấy khu vực đông đúc, anh sợ hãi và quyết định đợi cho đến khi mọi người rời khỏi nơi đó trước khi bị bắt.

Hiện cha của bị cáo, sống ở Bihar, đã đến Prayagraj và nhận thi thể để tiến hành các nghi lễ cho người đã khuất. 

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