Dân mạng tá hỏa phát hiện cặp đôi làm 'chuyện ấy' trên mái dốc của một căn hộ ở tầng 18

Thế giới 19/12/2023 10:57

Do lo ngại về tai nạn, khu chung cư đã yêu cầu không được phép lên sân thượng ngoại trừ trường hợp sơ tán khẩn cấp. Thế nhưng mới đây, người dân chung cư phát hiện một 'mối tình chóng vánh' trên tầng thượng chung cư tầng 18.

Theo SBS News, ngày 18/12, cộng đồng mạng Hàn Quốc xôn xao chia sẻ thông tin với tiêu đề "Cặp đôi bị bắt gặp làm 'chuyện ấy' trên sân thượng chung cư 'Không được lên sân thượng" với một bằng chứng được đăng kèm theo ảnh thông báo.  

Thông báo này được dán bên trong một căn hộ ở Wonju, tỉnh Gangwon vào tuần trước và sự việc được cho là xảy ra vào đầu tháng 12.

Dân mạng tá hỏa phát hiện cặp đôi làm 'chuyện ấy' trên mái dốc của một căn hộ ở tầng 18 - Ảnh 1
Phát hiện cặp đôi làm "chuyện ấy" trên mái dốc của một căn hộ ở tầng 18 - Ảnh: SBS News

Văn phòng quản lý cho biết: "Gần đây, một nam nữ thanh niên làm "chuyện ấy" trên sân thượng đã khiến những người dân chứng kiến ​​ớn lạnh" và đăng một bức ảnh chụp họ đã được tiết lộ.

Trong ảnh, một nam nữ thanh niên đang ngồi trên mái dốc nghiêng, người ngồi chồng lên nhau, nếu trượt chân có thể xảy ra tai nạn khó lường.

Văn phòng quản lý này cho biết tầng thượng chỉ có thể vào trong trường hợp sơ tán khẩn cấp hoặc hỏa hoạn. Việc ra vào bị cấm trong thời gian bình thường để đề phòng các tai nạn an toàn như té ngã và hư hỏng cơ sở vật chất. 

"Hãy giáo dục con bạn về tình huống này", "Nếu bạn nhìn thấy những người trên mái nhà không phải vì mục đích xây dựng, vui lòng liên hệ ngay với văn phòng quản lý", văn phòng quản lý này cho biết. 

Dân mạng tá hỏa phát hiện cặp đôi làm 'chuyện ấy' trên mái dốc của một căn hộ ở tầng 18 - Ảnh 2
Thông báo được dán bên trong một căn hộ ở Wonju, tỉnh Gangwon vào tuần trước sau sự việc phát hiện một cặp đôi được cho là làm "chuyện ấy" trên sân thượng chung cư tầng 18 vào đầu tháng 12 - Ảnh: SBS News

Trong khi đó, vào năm 2021, một người đàn ông và một người phụ nữ đang làm "chuyện ấy" trên nóc một căn hộ ở Daegu thì người phụ nữ bất ngờ rơi xuống đất tử vong. Sau đó, người đàn ông này bị đưa ra xét xử với tội danh không thực hiện chế độ chăm sóc thích hợp vào thời điểm xảy ra tai nạn (có thể là tội giết người) và bị kết án 2 năm quản chế.    

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