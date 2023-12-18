Phát hiện bé trai 13 tuổi chết trong tư thế treo cổ dưới giếng với hai tay bị trói chặt, cảnh sát nghi ngờ có người sát hại

Thế giới 18/12/2023 09:53

Theo cảnh sát, cậu bé 13 tuổi đã bị sát hại bởi một kẻ tấn công không rõ danh tính, trói tay chân rồi treo cổ cậu xuống giếng. Cậu bé được cha mình nhìn thấy lần cuối trước khi ông đi ra cánh đồng.

Theo India Today, thi thể của một cậu bé 13 tuổi được tìm thấy treo cổ bên trong một cái giếng ở quận Tonk, tiểu bang Rajasthan, Ấn Độ.

Thi thể nạn nhân bị trói tay chân được gia đình và hàng xóm phát hiện vào tối thứ bảy. Thi thể đã được gửi đi khám nghiệm vào Chủ nhật.

Theo cảnh sát, cậu bé 13 tuổi đã bị sát hại bởi một kẻ tấn công không rõ danh tính, trói tay chân rồi treo cổ cậu xuống giếng. Cậu bé được cha mình nhìn thấy lần cuối trước khi ông đi ra cánh đồng.

Phát hiện bé trai 13 tuổi chết trong tư thế treo cổ dưới giếng với hai tay bị trói chặt, cảnh sát nghi ngờ có người sát hại - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

"Cha nạn nhân nói rằng ông đã nhìn thấy nạn nhân đi xe đạp ra sân vào khoảng 17 giờ chiều. Ông cũng yêu cầu con trai không đi vào buổi tối và cậu bé đảm bảo rằng sẽ quay về sớm. Khi không thấy con trai về nhà, gia đình bắt đầu tìm kiếm”, một quan chức cảnh sát cho biết.

Cảnh sát cho biết người nhà và người dân địa phương đã tổ chức biểu tình trước bệnh viện, yêu cầu bắt giữ ngay thủ phạm, bồi thường và hỗ trợ một công việc trong chính phủ cho một trong những thành viên gia đình nạn nhân.

Phát hiện thi thể người phụ nữ đã bốc mùi trong hộp đựng đồ dưới gầm giường tại nhà riêng, nghi bị sát hại

Phát hiện thi thể người phụ nữ đã bốc mùi trong hộp đựng đồ dưới gầm giường tại nhà riêng, nghi bị sát hại

Cảnh sát cho biết, lực lượng chức năng đã khám nghiệm hiện trường vụ việc, đồng thời cho biết thi thể đang trong giai đoạn phân hủy hoặc thối rữa nặng.

Xem thêm
Từ khóa:   tin thế giới tin đời sống phát hiện thi thể

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 40 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 45 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 40 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 10 giờ 23 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 10 giờ 25 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 10 giờ 28 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 10 giờ 30 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 45 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 11 giờ 30 phút trước
Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Tâm sự Eva 12 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích