Theo cảnh sát, cậu bé 13 tuổi đã bị sát hại bởi một kẻ tấn công không rõ danh tính, trói tay chân rồi treo cổ cậu xuống giếng. Cậu bé được cha mình nhìn thấy lần cuối trước khi ông đi ra cánh đồng.

Theo India Today, thi thể của một cậu bé 13 tuổi được tìm thấy treo cổ bên trong một cái giếng ở quận Tonk, tiểu bang Rajasthan, Ấn Độ.

Thi thể nạn nhân bị trói tay chân được gia đình và hàng xóm phát hiện vào tối thứ bảy. Thi thể đã được gửi đi khám nghiệm vào Chủ nhật.

Theo cảnh sát, cậu bé 13 tuổi đã bị sát hại bởi một kẻ tấn công không rõ danh tính, trói tay chân rồi treo cổ cậu xuống giếng. Cậu bé được cha mình nhìn thấy lần cuối trước khi ông đi ra cánh đồng.

Ảnh minh họa: Internet

"Cha nạn nhân nói rằng ông đã nhìn thấy nạn nhân đi xe đạp ra sân vào khoảng 17 giờ chiều. Ông cũng yêu cầu con trai không đi vào buổi tối và cậu bé đảm bảo rằng sẽ quay về sớm. Khi không thấy con trai về nhà, gia đình bắt đầu tìm kiếm”, một quan chức cảnh sát cho biết.

Cảnh sát cho biết người nhà và người dân địa phương đã tổ chức biểu tình trước bệnh viện, yêu cầu bắt giữ ngay thủ phạm, bồi thường và hỗ trợ một công việc trong chính phủ cho một trong những thành viên gia đình nạn nhân.

Phát hiện thi thể người phụ nữ đã bốc mùi trong hộp đựng đồ dưới gầm giường tại nhà riêng, nghi bị sát hại Cảnh sát cho biết, lực lượng chức năng đã khám nghiệm hiện trường vụ việc, đồng thời cho biết thi thể đang trong giai đoạn phân hủy hoặc thối rữa nặng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phat-hien-be-trai-13-tuoi-chet-trong-tu-the-treo-co-duoi-gieng-voi-hai-tay-bi-troi-chat-canh-sat-nghi-ngo-co-nguoi-sat-hai-638241.html