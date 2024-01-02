Trong thời gian chờ ly hôn, người phụ nữ đã bị chồng của mình sát hại dã man trên đường phố, 4 người đàn ông cố gắng can ngăn cũng bị thương.

Ngày 29/12/2023, Tiểu Linh – một cô gái sống tại Quảng Đông, Trung Quốc cho biết, chị gái mình đã bị anh rể bạo hành trong nhiều năm, không chỉ vậy người đàn ông này còn ngoại tình. Ngày 20/7/2023, chị gái của Tiểu Linh là Tiểu Hà đã bị chồng giết hại dã man trên đường phố, 4 người đàn ông đứng ra can ngăn cũng bị người này đâm bị thương. Được biết, Tiểu Hà và chồng đang trong thời gian chờ giải quyết ly hôn, để có thể ly hôn với chồng, Tiểu Hà đã phải đưa cho người đàn ông này 400.000 nhân dân tệ (khoảng 1.4 tỷ đồng). Trong suốt thời gian chung sống, Tiểu Hà nhiều lần bị chồng bạo hành - Ảnh minh họa: Internet Tiểu Linh chia sẻ với phóng viên, gia đình cô đến từ Quảng Đông, hơn 10 năm trước chị gái cô làm việc ở Thâm Quyến và gặp một người đàn ông họ Triệu đến từ Hà Nam. Triệu không có việc làm, gia đình anh ta không chấp nhận mối quan hệ giữa Tiểu Hà và Triệu. Sau đó, Tiểu Hà có thai và đã chuyển đến Hà Nam sống cùng gia đình Triệu.

Sau khi sinh một bé trai, Tiểu Hà đã quay lại Quảng Châu làm việc, dù chỉ nói vài câu nhưng Tiểu Linh biết cuộc sống của chị gái trong thời gian ở nhà chồng rất khó khăn. Đặc biệt Triệu còn có hành vi bạo lực gia đình đối với Tiểu Hà. Theo lời kể của Tiểu Linh, sau khi Tiểu Hà bị chồng bạo hành, cô không dám gọi điện báo cảnh sát vì Triệu đã dùng lời nói đe dọa cả nhà Tiểu Hà. Cho đến khi đến Quảng Châu, điều kiện của Tiểu Hà mới được cải thiện đôi chút. Cô làm việc trong ngành chăm sóc người già và kiếm được khá nhiều tiền, Tiểu Hà đã mua một chiếc ô tô cho Triệu và một căn nhà ở Hà Nam cho gia đình anh ta. Ngoài bạo lực gia đình, Triệu còn ngoại tình với nhiều người phụ nữ khác nhau. Vào dịp Tết Nguyên Đán năm 2023, Triệu lại tiếp tục bạo hành Tiểu Hà, lần này cô đã gọi cảnh sát nhưng vẫn không nỡ để cảnh sát bắt Triệu đi. Đến tháng 7/2023, Tiểu Hà một lần nữa đề nghị ly hôn, lần này Triệu đã đồng ý với điều kiện Tiểu Hà phải đưa tiền cho hắn. Tiểu Hà đã đưa toàn bộ số tiền 400.000 nhân dân tệ (khoảng 1.4 tỷ đồng) cho Triệu để đổi lấy tự do. Tuy nhiên, khi cả hai bước vào giai đoạn cân nhắc ly hôn thì Triệu bất ngờ thay đổi, hắn từ chối ly hôn.

Triệu ra tay sát hại Tiểu Hà ngay trên đường phố, 4 người đàn ông đứng ra căn ngăn cũng bị Triệu làm bị thương Trước sự đe dọa của Triệu, Tiểu Hà đã báo cảnh sát. Vào ngày 20/7, Triệu đe dọa Tiểu Hà và đòi gặp cô lúc 10 giờ đêm hôm đó, vì muốn giải quyết vấn đề nhanh hơn, Tiểu Hà đã đồng ý gặp Triệu. Khi đến gặp Triệu, Tiểu Hà đã đi cùng anh trai và 3 người đàn ông khác vì sợ hắn sẽ đánh mình. Vậy nhưng khi Triệu đến điểm hẹn, hắn cầm dao tiến thẳng về phía Tiểu Hà, anh trai của Tiểu Hà và 3 người đàn ông ngăn hắn lại nhưng đều bị Triệu làm bị thương. Thấy vậy, Tiểu Hà lập tức bỏ chạy, Triệu cầm dao đuổi theo rồi đâm nhiều nhát lên người Tiểu Hà khiến cô tử vong tại chỗ. Ngay sau đó, Triệu đã bị cảnh sát bắt giữ. Gia đình Tiểu Hà cho biết: “Mặc dù gia đình chúng tôi không có tiền nhưng chúng tôi không đòi hỏi khoản tiền bồi thường nào từ Triệu, chỉ mong hắn bị kết án tử hình”.

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