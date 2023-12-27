Chuyển giới để kết hôn với bạn thân nhưng lại tưới xăng thiêu sống bạn thân vì lý do chẳng thể ngờ

Thế giới 27/12/2023 16:45

Một người phụ nữ đã quyết định chuyển giới để cưới cô bạn thân nhất của mình, vậy nhưng sau khi bày tỏ ý định, người này đã thiêu chết nạn nhân.

Vụ việc gây sốc đã xảy ra tại Ấn Độ, một cô gái đã thay đổi giới tính để được kết hôn với người bạn thân nhất của mình. Vậy nhưng khi người bạn từ chối kết hôn, người này đã tưới xăng thiêu sống bạn thân.

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 Maheswari đã chuyển giới từ nữ thành nam để được kết hôn với Nandhini

Theo Sohu, cô gái thiệt mạng tên là Nandhini và cô gái bị buộc tội là Maheswari, hai người từng học tại một trường nữ sinh và là bạn rất thân của nhau. Tình bạn của họ vượt xa mức tình bạn bình thường, Maheswari dần dần bắt đầu thích Nandhini.

Cảnh sát cho biết, Maheswari ghen tị khi người bạn thân 25 tuổi Nandhini nói chuyện với một người đàn ông khác. Lấy cớ tạo bất ngờ cho Nandhini trong ngày sinh nhật, Maheswari đã hẹn gặp cô sau đó xích Nandhini lại và đổ xăng lên người bạn thân rồi châm lửa thiêu sống Nandhini.

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 Vậy nhưng khi nghe Nandhini nói chuyện với người đàn ông khác, Maheswari đã tưới xăng thiêu sống Nandhini

Theo điều tra của cảnh sát, Maheswari đã trải qua ca phẫu thuật chuyển đổi giới tính từ nữ sang nam để có thể kết hôn với Nandhini. Nandhini từng từ chối lời đề nghị kết hôn của Maheswari nhưng vẫn chọn duy trì tình bạn với người này. Tại cơ quan điều tra, Maheswari không hề hối hận về hành động của mình. Vụ việc này hiện đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng Ấn Độ.

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