Theo WSJ, xét đến lãi suất cao và lạm phát, người tiêu dùng Mỹ nên cắt giảm chi tiêu, nhưng số liệu thống kê cho thấy chi tiêu hộ gia đình vẫn ở mức cao.

Theo tờ Wall Street Journal (WSJ), người Mỹ vẫn tiêu tiền như thể "không có ngày mai”, khi họ thà đi du lịch, đi xem hòa nhạc và mua túi xách hàng hiệu còn hơn đầu tư hoặc tiết kiệm .

Đặc biệt, gần đây, khi nền kinh tế trải nghiệm như du lịch và hòa nhạc bùng nổ, người tiêu dùng Mỹ đã hào phóng hơn trong việc chi tiêu.

Tính đến tháng 8/2023, chi tiêu hộ gia đình đã tăng 5,8% so với một năm trước, vượt xa tỷ lệ lạm phát dưới 4%.

Hãng hàng không Delta Air Lines đã công bố doanh số bán hàng kỷ lục trong quý 2 và Ticketmaster (trang web bán vé quốc tế) đã bán được hơn 295 triệu vé biểu diễn hòa nhạc trong nửa đầu năm nay.

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Các nhà kinh tế và cố vấn tài chính cho rằng những người cảm thấy lo lắng về các kế hoạch dài hạn liên quan đến công việc, sức khỏe và cuộc sống hàng ngày trong đại dịch COVID-19 đang chi tiền cho những trải nghiệm chỉ có một lần trong đời.

Michael Liersch, người đứng đầu bộ phận cố vấn tài chính tại Ngân hàng Wells Fargo, đã phân tích cách chi tiêu hiện tại của người Mỹ và nói rằng: "Đó không phải là một quyết định bốc đồng đầy hối tiếc mà ngược lại. Họ đang chi tiêu vào những thứ mà họ sẽ hối tiếc nếu không làm như vậy hoặc đừng làm vậy".

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WSJ đưa ra trường hợp người Mỹ mắc nợ thẻ tín dụng, thậm chí phải bán nhà để lấy tiền đi du lịch

Ibby Hussain, 30 tuổi, làm việc tiếp thị tại một công ty truyền thông tài chính, hiện sống ở New York cùng hôn thê trong một căn hộ cho thuê 3.000 đô la/tháng (khoảng 73 triệu đồng).

Tuy nhiên, gần đây anh đã mua vé tham dự chuyến lưu diễn hòa nhạc của Taylor Sweet với giá 1.600 đô la (khoảng 39 triệu đồng). Trước lễ đính hôn, Ibby Hussain đã có một chuyến đi trị giá 3.500 đô la (khoảng 85 triệu đồng) đến một khu nghỉ dưỡng ở Tây Ban Nha với bạn bè. Đó là vì Ibby Hussain quyết định rằng thà tận hưởng thực tế còn hơn là vay tiền lãi suất cao và trả lãi hàng tháng để mua nhà.

Một trường hợp khác là Lindsey và Darrell Bradshaw, một cặp vợ chồng ở độ tuổi cuối 30, đã trả hết nợ thẻ tín dụng vào mùa xuân năm ngoái và có chuyến du lịch đến Maui, Hawaii cùng con trai của họ. Thời gian lưu trú 10 ngày tại khu nghỉ dưỡng 4 sao có giá 385 đô la (khoảng 9.4 triệu đồng) mỗi ngày, vé máy bay và các bữa ăn tổng cộng khoảng 10.000 đô la (khoảng 243 triệu đồng).

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Với Josh Richner đến từ Ohio, anh và gia đình đã giảm số tiền tiết kiệm khi nghỉ hưu và thậm chí bán nhà để trả tiền cho chuyến đi xuyên nước Mỹ. Để có cơ hội chứng kiến những miếng băng tan với tốc độ nhanh trước khi chết, anh cùng gia đình đã thực hiện một chuyến du ngoạn Alaska trị giá 7.000 đô la (khoảng 170 triệu đồng).

Richner cho biết anh quyết định tiêu rất nhiều tiền ngay bây giờ do đã trải qua đại dịch trong quá khứ và những lo ngại về sức khỏe trong tương lai, đồng thời cho biết rằng: “Tôi sẽ không lo lắng về tiền bạc (cho tương lai) nữa".

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Cũng có những cặp vợ chồng trẻ chi tiêu để tận hưởng những thú vui hiện tại hơn là cuộc sống thoải mái sau khi nghỉ hưu.

Candice và Jasmine Kelly ở Nam Carolina quyết định không tiết kiệm tiền để mua nhà hoặc tiết kiệm để nghỉ hưu. Thay vào đó, họ dành hàng trăm đô la từ tiền lương mỗi tháng để chi tiêu cho những mục tiêu trong "danh sách nhóm" của mình, chẳng hạn như ăn tối tại các nhà hàng sang trọng và mua túi xách hàng hiệu.

Candice cho biết: “Thay vì chờ đợi niềm vui khi nghỉ hưu, chúng tôi thà làm ngược lại. Thành thật mà nói, giờ đây chúng tôi có nhiều niềm vui hơn trong cuộc sống”.