Người mẫu xinh đẹp bị kết án 1 năm tù vì để ngực trần khi dắt chó đi dạo trong công viên

Mới đây, một nữ người mẫu xinh đẹp đã bị kết án 1 năm tù vì không mặc quần áo khi cho chó đi dạo trong công viên.

Nữ người mẫu người Brazil Caroline Werner sinh năm 1986 được nhiều người biết đến vì rất xinh đẹp cùng kiến thức sâu rộng. Theo Sohu, Caroline Werner có một vị trí độc nhất trong thế giới người mẫu với kiến thức và tính chuyên nghiệp của mình. Caroline Werner đã chinh phục vô số khán giả bằng vẻ ngoài xinh đẹp, đường nét khuôn mặt thanh tú, làn da mịn màng đồng thời toát lên khí chất nóng bỏng đặc trưng của vùng Nam Mỹ. Dù trên sàn diễn hay trong clip quảng cáo, cô đều thể hiện gu thời trang độc đáo, cá tính của mình.

Nữ người mẫu Caroline Werner được nhiều người biết đến với thân hình nóng bỏng...

... cùng trình độ học vấn sâu rộng

Tuy nhiên, gần đây Caroline Werner đã vướng vào hàng loạt tin tức tiêu cực. Cô bị bắt vì vi phạm pháp luật khi cởi trần dắt chó đi dạo trong công viên, với hành động này Caroline Werner bị kết án 1 năm tù. Caroline Werner không hài lòng với phán quyết này và đã đưa ra nhận xét trên mạng xã hội, cô cáo buộc nhà nước Brazil đã quá khắc nghiệt đối với hành vi để ngực trần của cô trong công viên, cô cho rằng đó là hành vi phân biệt giới tính đối với phụ nữ. Caroline Werner lấy ví dụ, một người đàn ông có thể để ngực trần và không bị sao cả nhưng nếu người phụ nữ phạm phải điều đó sẽ bị bắt.

Vậy nhưng mới đây Caroline Werner đã bị cảnh sát bắt giữ vì hành vi để ngực trần khi dắt chó đi dạo trong công viên

Caroline Werner tiết lộ rằng, cô từng thực hiện hành vi này ở các quốc gia khác nhưng không gặp phải vấn đề tương tự. Ngoài ra, Caroline Werner còn tiết lộ sau khi bị đưa về đồn công an, cô không được phép liên hệ với luật sư khiến nhiều cư dân mạng nước này bàn tán về vụ việc.

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