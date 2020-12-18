Đang đi trên núi thì thấy cái hang kỳ lạ, người đàn ông tò mò chui vào kiểm tra thì phát hiện thứ không tin nổi.

Truyền thông địa phương đưa tin, một chàng trai trong lúc đi dạo trên núi đã phát hiện một hang kỳ lạ. Máu tò mò nổi lên, nam thanh niên quyết định vào trong khám phá. Trên đường đi, anh đã tưởng tượng ra cảnh mình tìm được kho báu, cổ vật trong hang, có khi còn kiếm được cả đống tiền cũng nên.

Vào trong hang động tối đen như mực, chàng trai bất ngờ bị thứ gì đó cắn vào tay. Thứ đó còn động đậy kỳ lạ. Thay vì bỏ chạy, nam thanh niên đã dùng hết sức lôi thứ đó ra khỏi hang.

Lúc này, anh chàng mới chết lặng khi thấy đó là một con trăn khổng lồ. Bụng của con trăn đang phình to hết cỡ, con vật có lẽ vừa ăn thứ gì đó vẫn chưa tiêu hóa nên lết đi không nổi. Nam thanh niên cảm thấy quá may mắn, nếu con trăn vẫn đang đói bụng thì có lẽ chính anh đã trở thành bữa ăn của nó rồi. Trải qua chuyện này, chàng trai quyết định sẽ từ bỏ tính tò mò, không bao giờ dám vào hang khám phá nữa.

Người đàn ông chui vào hang kỳ lạ thì phát hiện con trăn khổng lồ - Ảnh: Sina

Bụng của con trăn phình to khiến những người chứng kiến nổi da gà - Ảnh: Sina

Ngay sau khi đăng tải, câu chuyện gây bão mạng và nhận được hàng ngàn bình luận: "Kho báu đâu không thấy, chỉ thấy suýt thành thức ăn luôn"; "Sợ vậy trời, sau này bỏ tính tò mò đi nha"; "Thôi từ nay xin chừa"; "Tưởng tượng cảnh con trăn vẫn còn đang đói thì..."; "Tui từng thấy con trăn nuốt được cả con hươu, đáng sợ quá"...

Nhận được clip vợ mặc mỗi đồ lót đang van xin bọn bắt cóc, chồng tá hỏa báo cảnh sát để rồi phát hiện sự thật ngỡ ngàng Sau khi nhận được đoạn video ghi lại cảnh vợ bị bắt cóc tống tiền, chồng tá hỏa báo cảnh sát. Tuy nhiên khi vào cuộc điều tra, cảnh sát phát hiện nhiều điểm bất thường trong đoạn clip.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nguoi-dan-ong-khoc-rong-hoi-han-vi-to-mo-vao-hang-dong-la-nghe-ly-do-thoat-chet-ma-noi-da-ga-390605.html