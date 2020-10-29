Người đàn ông bị bạn gái 50 tuổi dội nước sôi vào ‘của quý’ vì thói lăng nhăng

Thế giới 29/10/2020 11:24

Phát hiện người yêu ngoại tình, người phụ nữ đã dùng nước sôi dội vào “của quý” của nạn nhân. Sau khi nạn nhân nhập viện, người phụ nữ còn đến tận nơi “cà khịa”.

Vào ngày 28/9 vừa qua, tòa án ở Singapore đã đưa ra xét xử vụ án cố ý gây thương tích thu hút sự chú ý của dư luận. Theo đó, một người phụ nữ phát hiện người yêu ngoại tình nên đã dội nước sôi vào "chỗ hiểm" khiến nạn nhân bị bỏng.

Bị cáo trong vụ án này là Zareena Begum PAM Basheer Ahamed (50 tuổi). Vụ việc xảy ra vào 3 năm trước.

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Phát hiện người yêu ngoại tình, bà Zareena đổ nước sôi vào giữa hai chân nạn nhân - Ảnh minh họa: Internet

Theo cáo trạng, từ năm 2006 bà Zareena và nạn nhân bắt đầu có quan hệ tình cảm. Vào thời điểm đó, nạn nhân đã có gia đình. Không lâu sau, người đàn ông ly hôn để chính thức đến với Zareena. 

Suốt 11 năm yêu nhau, cặp đôi đã không ít lần xảy ra mâu thuẫn tình cảm. Nguyên nhân là do bà Zareena phát hiện bạn trai lăng nhăng, không chung thủy. Dù đau khổ nhưng người phụ nữ này vẫn hết lần này đến lần khác tha thứ cho người yêu để duy trì mối tình.

Đến năm 2015, bà Zareena lại một lần nữa nghi ngờ bạn trai ngoại tình nhưng không có bằng chứng. Đến tháng 1/2017, bà bất ngờ phát hiện người yêu lén lút hẹn hò với một phụ nữ khác ở bến phà.

Sau đó, vào ngày 4/7/2017, Zareena bảo nạn nhân đến nhà chơi. Cặp đôi cùng nhau ăn tối, xem phim rồi đi ngủ. Đến nửa đêm, người phụ nữ lén xem điện thoại thì phát hiện tin nhắn của “tiểu tam” gửi cho bạn trai.

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Nạn nhân bị bỏng hơn 12% diện tích cơ thể, phải nằm viện 26 ngày - Ảnh minh họa: Internet

Vì quá tức giận, Zareena đã dùng nước sôi đổ vào vị trí giữa 2 chân của tình nhân. Vì quá đau đớn, nạn nhân đã bật dậy la hét, cởi quần, quấn chiếc chăn bông rồi tức tốc gọi xe đến bệnh viện. Tại đây, các bác sĩ cho biết nạn nhân bỏng hơn 12% tổng diện tích bề mặt cơ thể, phải điều trị suốt 26 ngày.

Trong phiên tòa, nạn nhân đã lớn tiếng chấn vấn bị cáo tại sao lại làm như vậy. Zareena bình thản đáp: “Vì anh xứng đáng”. Nạn nhân cho biết thêm, khi ông đang điều trị tại bệnh viện, bà Zareena còn vào tận nơi “cà khịa”: “Anh hãy bảo cô gái kia đi tìm lô hội cho mà chữa bỏng”. 

Thế nhưng, tại phiên tòa, Zareena khai tất cả chỉ là tai nạn, đồng thời còn nộp đơn kháng cáo. Tuy nhiên, đơn kháng cáo của bà Zareena đã bị bác bỏ. Tòa án sẽ chính thức tuyên án ở phiên xét xử tiếp theo diễn ra vào tháng này. Theo luật Singapore, với tội danh trên, Zareena có thể bị phạt tù 15 năm hoặc chung thân. 

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