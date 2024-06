Thi thể một người đàn ông được tìm thấy trôi nổi ở Công viên Đài Trung vào buổi trưa.

Theo ET today đưa tin, một thi thể được tìm thấy trôi nổi trên hồ Nhật Nguyệt ở Công viên Đài Trung. Được biết, nơi đây là một danh lam thắng cảnh nổi tiếng ở thành phố Đài Trung.

Cụ thể, vào lúc 10h30, cảnh sát nhận được tin báo có người nhảy xuống hồ. Họ lập tức đến đó và liên lạc với lực lượng cứu hộ, hỗ trợ đưa nạn nhân vào bờ. Người tử vong là một người đàn ông 60 tuổi họ Giang, qua liên lạc với người nhà, người nhà xác nhận ông này mắc bệnh mãn tính đã lâu, nghi ngờ ngã xuống hồ vì kiệt sức do bệnh mãn tính. Cảnh sát sẽ xem xét các hình ảnh giám sát xung quanh để làm rõ các tình tiết liên quan.

Thi thể một người đàn ông được tìm thấy trôi nổi ở Công viên Đài Trung vào buổi trưa - Ảnh: ET today

Trước đó, cũng theo ET today đưa tin, vào lúc 1h30 chiều ngày 31/5 rằng một người rơi xuống sông từ cầu Xingguang, phố Trường Giang, quận Tịch Chỉ. Sau khi nhận được trình báo, Công an Trường An đã ngay lập tức điều động lực lượng cảnh sát đến hiện trường để giải quyết vụ việc và tìm thấy một chiếc túi da trên cầu.

Cảnh sát xem xét dữ liệu hình ảnh xung quanh và phát hiện bà Trần đi bộ đến đó một mình, đặt túi trên cầu rồi nhảy xuống sông. Lực lượng cứu hộ đã tìm kiếm và tìm thấy thi thể bà Trần trên sông Cơ Long vào khoảng 4h40 chiều ngày 31/5.

Cảnh sát ban đầu nhận định bà Trần tự tử vì bệnh tật lâu ngày và chán ghét thế giới. Ban đầu, họ loại trừ sự can thiệp từ bên ngoài tại hiện trường. Toàn bộ vụ việc sau đó đã được báo cáo cho Văn phòng Công tố quận để điều tra.

