Người đàn ông bắt cóc bé gái 12 tuổi rồi đem về nhà để cưỡng hiếp, cảnh sát tiết lộ đồng phạm là người không ai ngờ tới

Thế giới 01/01/2024 13:11

Cảnh sát Brazil đã giam giữ hai nghi phạm sau khi bị tình nghi bắt cóc và cưỡng hiếp bé gái 12 tuổi.

Theo truyền thông Brazil đưa tin, Daniel Moraes Bittar, 42 tuổi, đã bắt cóc một bé gái 12 tuổi trên đường đến trường ở vùng ngoại ô vào ngày 28/6.

Chiều cùng ngày, hình ảnh Bittar cầm một chiếc vali đã được camera giám sát tại căn hộ ghi lại.

Điều đáng kinh ngạc là bạn gái của Bittar, Gesiely de Sousa Vieira, đang mang thai 6 tháng, đã hỗ trợ anh trong việc bắt cóc và cưỡng hiếp trẻ em, thậm chí ép bé gái uống thuốc.

Báo cáo cho biết, khi cảnh sát cứu, cô bé đã bị giam cầm trong 11 giờ và được tìm thấy bị buộc vào giường, có nhiều dấu vết bạo lực trên cơ thể, bầm tím và sưng toàn thân.

Người đàn ông bắt cóc bé gái 12 tuổi rồi đem về nhà để cưỡng hiếp, cảnh sát tiết lộ đồng phạm là người không ai ngờ tới - Ảnh 1
Daniel Moraes Bittar và bạn gái của anh đã cùng nhau bắt cóc bé gái 12 tuổi. Ảnh: ET Today

Tại hiện trường, cũng phát hiện một chai chứa chất gây choáng clofor, hai thiết bị điện giật, băng keo, đồ chơi người lớn, máy ảnh và các vật phẩm khác.

Theo điều tra của cảnh sát, nghi phạm đã đặt bé gái vào vali, với ý định biến cô thành “nô lệ tình dục”.

Nạn nhân cho biết vào thời điểm đó, Bittar đã dùng dao đe dọa cô, trong khi Vieira đã dùng một miếng vải ướt chứa clofor che miệng và mũi của cô cho đến khi cô mất ý thức.

Cảnh sát đã đề cập rằng ban đầu, mục tiêu ban đầu của nghi phạm là người khác, có bằng chứng cho thấy hai người đã lẩn trốn xung quanh căn nhà của một người khác, nhưng vì một lý do không rõ, họ không thành công và mới nhắm đến bé gái này.  

Điều này cũng khiến cảnh sát nghi ngờ rằng các tình tiết này có thể liên quan đến các vụ án khác. Sau đó cả hai đã bị bắt giữ với cáo buộc cưỡng hiếp nhóm người dễ bị tổn thương và giam cầm trái phép.

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