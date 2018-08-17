Nghẹt thở clip cứu bé trai sơ sinh bị bỏ rơi dưới ống cống, suýt chết vì dây rốn quấn cổ

Thế giới 17/08/2018 16:29

Nghe tiếng khóc dưới ống cống, người phụ nữ đến gần xem thì phát hiện một đứa trẻ sơ sinh bị bỏ rơi bên dưới.

Theo thông tin trên Daily Mail, sự việc xảy ra tại quận Chennai, bang Tamil Nadu, miền nam Ấn Độ.

Những hình ảnh trong đoạn clip cho thấy, em bé sơ sinh không mặc quần áo được người phụ nữ tên Geeta (45 tuổi) kéo ra khỏi ống cống trong tình trạng dây rốn quấn quanh cổ.

Nghẹt thở clip cứu bé trai sơ sinh bị bỏ rơi dưới ống cống, suýt chết vì dây rốn quấn cổ - Ảnh 1
Nghe tiếng khóc, bà Geeta đến xem và phát hiện một em bé bị ném dưới ống cống - Ảnh: Daily Mail

Sau khi đưa đứa trẻ ra ống cống, bà Geeta đã gỡ dây rốn và dùng nước lau sạch cơ thể em bé. Chia sẻ với một số cơ quan truyền thông địa phương, bà cho biết khi nghe thấy tiếng khóc của đứa trẻ, một số người đi cùng nói đó chỉ là tiếng mèo kêu. Tuy nhiên, bằng linh cảm của mình, bà tin chắc rằng đó là một đứa trẻ. Nhờ vậy, em bé đã được cứu sống.

Nghẹt thở clip cứu bé trai sơ sinh bị bỏ rơi dưới ống cống, suýt chết vì dây rốn quấn cổ - Ảnh 2
Đứa trẻ được lau sạch trước khi đưa đến bệnh viện - Ảnh: Daily Mail

Bà Geeta kể: “Tôi phản ứng ngay lập tức, nó là hành động tự phát. Lúc đó có hơn chục người đứng xem, tôi nhìn qua ống cống, một ống sắt có đường kính hơn 30cm và nhìn thấy một đứa trẻ bên dưới. Hình ảnh đứa trẻ bị vứt bỏ như thế khiến tôi rất đau lòng. Có vẻ như người nào đó đã cố tình ném bé vào sâu bên trong ống cống để không ai nhìn thấy. Nếu không được cứu kịp thời thì đứa trẻ sẽ chết vì bị dây rốn quấn quanh cổ”.

Nghẹt thở clip cứu bé trai sơ sinh bị bỏ rơi dưới ống cống, suýt chết vì dây rốn quấn cổ - Ảnh 3
Đứa trẻ được phát hiện trong tình trạng khỏa thân, dây rốn quấn quanh cổ - Ảnh: Daily Mail

Sau khi được lau sạch, đứa trẻ đã được đưa đến bệnh viện Egmore để cấp cứu. Tại đây, các bác sĩ cho biết bé bị khó thở. Tuy nhiên, sau khi được điều trị, sức khỏe bé đã hồi phục.

Nghẹt thở clip cứu bé trai sơ sinh bị bỏ rơi dưới ống cống, suýt chết vì dây rốn quấn cổ - Ảnh 4
Bà Geeta đặt tên bé là Suthanthiaram (tự do) vì được tìm thấy vào ngày Quốc Khánh - Ảnh: Daily Mail

Vì đứa bé được cứu sống vào đúng ngày Quốc khánh của Ấn Độ (15/8) nên bà Geeta muốn đặt tên cậu bé là Suthanthiaram (có nghĩa là tự do).

Sau khi đoạn clip trên được đăng tải rộng rãi trên các phương tiện truyền thông, bệnh viện đã nhận được hàng chục yêu cầu nhận nuôi.

Hiện tại, cảnh sát vẫn đang điều tra, tìm hiểu xem cha mẹ em bé là ai.

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