Nghe tiếng ngáy trong tủ đồ, chồng mở ra xem thì phát hiện bí mật tày trời của vợ mới cưới

Thế giới 23/10/2020 10:30

Người chồng phát hiện vợ ngoại tình chỉ sau 1 tháng kết hôn. Đáng nói, anh đã phải bỏ mạng dưới họng súng của gã nhân tình.

Mới đây, trang Fox News chia sẻ câu chuyện chồng phát hiện vợ ngoại tình ở Nashville, Tennessee, Mỹ thu hút sự chú ý của dân mạng.

Cụ thể, anh Jeffrey A. Freeman (44 tuổi) kết hôn với vợ là cô Martha Freeman được một tháng thì phát hiện trong nhà xảy ra điều bất thường. 

Sau khi nghe tiếng ngáy phát ra từ tủ quần áo, anh Jeffrey mở ra kiểm tra thì bàng hoàng phát hiện một gã đàn ông lạ mặt. Đây chính là Rocha-Perez - nhân tình của cô Martha. 

Cứ tưởng gã nhân tình sẽ cao chạy xa bay khi bị bắt quả tang, không ngờ hắn ta quay lại với một khẩu súng trên tay và khống chế người chồng. 

Rocha ép anh Jeffrey vào nhà tắm, đánh đập không thương tiếc sau đó kết thúc mạng sống bằng một phát súng oan nghiệt. Đáng nói là phải một ngày sau, cô Martha mới báo cảnh sát. 

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Chồng bỏ mạng sau khi phát hiện vợ ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet

Tại phiên tòa xét xử, kẻ thủ ác khai động cơ giết chết nạn nhân là để được chung sống với tình yêu đích thực. Chưa kể khi bị bắt gặp trong tủ quần áo, Rocha bị người chồng sỉ nhục không thương tiếc nên ôm hận. Người vợ bị buộc tội đồng lõa, không tố giác tội phạm ngay khi xảy ra vụ việc. 

Cuối cùng, Rocha-Perez bị kết án chung thân, còn người vợ cũng phải chịu hình phạt thích đáng. Tuy Martha đã kháng án vì cho rằng mình vô tội nhưng các điều tra viên nhận định nguồn cơn của bi kịch xuất phát từ sự phản bội của người vợ. Chẳng những ngoại tình, cô ta còn giấu hẳn nhân tình ở trong nhà. 

Bản án cũng nhận được đông đảo sự đồng thuận của người dân. Ai nấy đều cảm thấy thương tiếc khi người đàn ông hiền lành, dễ mến phải bỏ mạng dưới nòng súng gã nhân tình của vợ. 

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