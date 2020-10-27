Nghe tiếng động lạ mỗi đêm, mẹ âm thầm theo dõi thì phát hiện bí mật động trời của con gái trên tầng gác mái

Thường xuyên nghe tiếng động lạ, người mẹ âm thầm theo dõi thì phát hiện bí mật động trời của con gái trên tầng gác mái.

Thời nay, các bậc phụ huynh luôn cố gắng đảm bảo sự riêng tư của con. Tuy nhiên, đôi khi vì quá riêng tư mà cha mẹ không thể kiểm soát được hành động của con, dẫn đến những hậu quả đáng tiếc.

Mới đây, cộng đồng mạng không ngừng chia sẻ câu chuyện người mẹ vô tình bắt gặp bạn trai của con gái trong nhà khi cô bé được ở riêng một mình trong phòng. Theo đó, vào tháng 6/2019, bà mẹ người Mỹ thường xuyên nghe tiếng động lạ trong phòng ngủ của cô con gái 14 tuổi. Tuy nhiên, khi mẹ hỏi thì cô bé khẳng định mọi chuyện đều bình thường.

Người mẹ theo dõi thì phát hiện bí mật động trời của con gái trên tầng gác mái - Ảnh minh họa: Internet

Sau đó, bà mẹ âm thầm theo dõi thì phát hiện một bóng người chạy vụt qua cầu thang trong đêm tối. Sợ có việc chẳng lành, người mẹ đã nhanh chóng kiểm tra phòng con gái và lên tầng gác mái. Lúc này, bà phát hiện nam thanh niên 18 tuổi tên Matthew Casto, bạn trai của con gái mình trên tầng gác mái của gia đình.

Trước đó, anh ta từng bị cảnh sát địa phương cảnh báo không được liên lạc với bạn gái nhí. Thế nhưng vào ngày 29/5/2019, bé gái đã trốn gia đình đi gặp bạn trai.

Thanh niên 18 tuổi sẽ phải đối mặt với mức án ít nhất 20 năm tù giam - Ảnh: Internet

Kể từ đó, Matthew Casto lén trốn ở trên gác mái nhà bạn gái vào ban ngày. Đến tối anh ta lại lẻn vào phòng ngủ bạn gái.

Sau khi phát hiện bí mật động trời này, gia đình cô bé đã trình báo sự việc đến cơ quan chức năng. Casto bị cáo buộc tội xâm nhập trái phép nhà người khác và có quan hệ với trẻ vị thành niên, đối mặt với mức án ít nhất 20 năm tù giam.

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